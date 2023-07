Canosa cargó contra Milei al acusarlo de armar las listas con Massa

miércoles 05 de julio de 2023

Viviana Canosa explotó contras Javier Milei al acusarlo de armar las listas de La Libertad Avanza junto a Sergio Massa. La conductora de canal de cable puso en duda los vínculos del candidato presidencial libertario con el Ministro de Economía durante su editorial donde hizo pública una serie de audios privados.

"Leí la nota donde decía que Javier Milei armaba las listas con Massa. Y le dejé un mensaje 19.05", fue el comienzo de Viviana Canosa en su programa de cable. Acto seguido, puso al aire el mensaje privado que le había enviado al candidato presidencial de La Libertad Avanza. "Hola Javi. Decime que es mentira que estás armando las listas con Massa, voy a llorar. Un beso, te quiero", se escucha en el mensaje de audio.

"La verdad que pensé que no era cierto, esto me respondía él", agregó melodramáticamente con su repetitivo tono impostado. La respuesta de Javier Milei fue corta y dudosa. "Hola cómo estás, el tema es el siguiente. Esperá que después te llamo que estoy comiendo, son capaces de decir cualquier cosa", fue la respuesta de Milei mientras masticaba un bocado de comida. Cuando terminó de tragar, se limitó a decir: "No me voy a subir a las operetas".

La réplica de Viviana Canosa fue devastadora. "Yo tengo que preguntarle. Massa es mi límite y nadie dice no estoy armando listas con Massa Yo quiero que Milei salga y si es mentir que diga que es mentira lo de Massa. Pero ni Kikuchi sale a decir, es algo muy grave porque Massa es la casta", fue el lamento de la mediática conductora.

Paola Miers, candidata a Gobernadora de San Juan por La Libertad Avanza, responde a la traición de Javier Milei. pic.twitter.com/kzLhJdp3pn — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 4, 2023

Esta semana, Paola Miers, ex candidata a gobernadora de San Juan por el Frente Desarrollo y Libertad, aliado de La Libertad Avanza (LLA), repudió hoy el intento del precandidato presidencial Javier Milei de despegarse de la derrota y afirmó que "la misma casta de la que habla en todos lados" es la que el líder libertario "metió en todas sus listas".

"A raíz de los dichos de Milei me veo en la obligación de traer luz en la oscuridad. Hicimos un frente electoral provincial al cual adhirieron varios partidos políticos y tuvimos el apoyo y el sello de Karina Milei", hermana del dirigente de LLA, dijo Miers.

"Por eso lo llevamos a la justicia y tuvimos autorización plena del uso de la imagen; de hecho la imagen de Javier Milei está en nuestras boletas. Sufrimos humillaciones, abusos y malos tratos, estoy realmente triste por los dichos (de Milei) porque a mí se me llamó y se me convocó", añadió en un video difundido a través de Twitter.

Además, la excandidata conservadora expresó que el precandidato presidencial "ha dejado a lo largo y ancho del país a todos sus líderes" y remarcó que sus candidatos provinciales son personas que "pusieron de su esfuerzo y su dinero para llevar adelante el proyecto político". /MDZOL