Villa Mariano Moreno: piden justicia por la joven asesinada

miércoles 05 de julio de 2023

Un grupo numeroso de familiares y allegados se manifestaron frente a la comisaría de Villa Mariano Moreno exigiendo Justicia por la adolescente asesinada el domingo pasado.

"Estamos todos convocados pidiendo por el asesino que es el cómplice también de su hijo. Estamos seguros por que él estaba sabiendo donde estaba el cuerpo desde el primer momento", dijo una tía de la víctima al móvil de Los Primeros.

"Él la llevo engañada. Él no era nada de ella, no era pareja, no era novia. Porque todos hablan que era novio, porque ella no era de tener novio. Ella no era malña chica, eso quería aclarar", aeguró una mujer que participó del reclamo de justicia.