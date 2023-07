La reacción de Lucas Benvenuto ante la reaparición de Jey Mammon

miércoles 05 de julio de 2023

Lucas Benvenuto reaccionó en sus redes sociales al mismo tiempo en que que Jey Mammon hizo su descargo en Intrusos (América) este miércoles por la tarde. En un mano a mano con Florencia de la V y un encontronazo tenso con el panel del ciclo, el exconductor de La peña de Morfi (Telefe) se declaró inocente e insistió con que Lucas -quien lo denunció por presunto abuso sexual- mintió cuando dijo que lo conoció cuando tenía 14 años.

Hoy en día, Lucas es patinador artístico y reside en Ushuaia. Desde allí es que se hizo eco de lo que dijo el excatequista en esta nota. Lo primero que hizo fue compartir una foto en sus historias de Instagram, en donde se ve una bandeja repleta de hamburguesas caseras que cocinó para él y su pareja.

“Mira qué relajado que estoy que te hice una docena de hamburguesas de avena, lenteja y verduras”, escribió Benvenuto, dando a entender que su energía estaba puesta en otra cosa y no tanto en lo que pudiera decir el conductor, quien anunció que lo demandó al joven por calumnias e injurias.

Un rato más tarde, Lucas sumó un posteo en su feed a partir de una imagen en la que se lo ve muy afectuoso con un caballo. “Necesito que me despiertes…”, escribió como epígrafe junto con un emoji de un corazón vendado. Rapidamente, la publicación se llenó de adhesiones en su favor. “Lucas, no te dejes amedrentar otra vez por este tipo sin escrúpulo, seguí adelante que Dios te de la fuerza para defenderte y que se haga justicia a tu favor” , “Estoy con vos, 14 o 16 ERAS un nene que un hombre de 32 abuso de vos, FUERZAS”, “Vamos Lucas, no dejes que la mierda te afecte. ¡Sos enorme!”, “Vamos Lucas defendé la verdad. Sé fuerte”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron a Benvenuto.

“Yo estoy parado arriba de eso desde siempre: ´Con los chicos no´, ´A la víctima siempre se le cree o se lo escucha´. Yo ahí estoy parado como comunicador, pero hay una historia de vida que yo transité con una persona y si me permiten la expresión, fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción. Sentí que me martillaban la cabeza y no tenía manera de salir a hablar”, dijo Mammon en un tramo de la entrevista con Intrusos.

También hizo hincapié en su mirada respecto al tratamiento que tuvieron los medios sobre su caso: “Mientras me pedían que hable, se paraban arriba de ese discurso consolidando que yo estaba adentro de todo lo que había ocurrido en su vida, junto a mi imagen y mi foto junto a la red de pedofilia, un caso que tenía que ver con Marcelo Corazza. Entonces yo pensaba: ´Yo lo conozco, tuve una historia con él y él mintió. Primero que lo conocí a los 16 años y no hubo ninguna violación”.

Jey también se refirió a su cambio de estrategia y la razón por la que decidió demandar a Benvenuto, cuando había dicho que no lo haría. “En un momento dije que no quería demandarlo: me preguntaba qué lo lleva a él a decir eso. En Lucas veo a una persona rota, y en mí también. Voy a la demanda porque hubo instancias de mediación previas. A la tercera vez que van a la casa, la chapa de numeración no estaba en la puerta de la casa. ¿Te digo la verdad? Vos me decís que me escuchás ahora y que me escuchás distinto. Mi discurso siempre fue el mismo, no cambió nunca. Entiendo que ahora se me puede escuchar desde otro lugar, porque pasó el tiempo, pude ver quién se subió a la moto con mala leche, quién me escribió y me pidió que les cuente un poquito. Pero a nadie se le ocurrió preguntar: ´¿Será verdad lo que él dice?’. Cuando me fui de viaje decían que me escapé del país, eso me dolió muchísimo. La pasé y la estoy pasando muy mal por el estado de cancelación”, aseguró, quien aclaró que no iba a mencionar a los periodistas que, a un entender, procedieron de manera incorrecta al abordar su caso. /Infobae