"No podemos trabajar por cinco personas y cuestiones políticas"

jueves 06 de julio de 2023

La empresaria del transporte público, Andrea Courtade, manifestó que la medida de fuerza que llevan adelante los choferes por la falta de pago del medio aguinaldo "se debe a cinco personas y por cuestiones políticas", en alusión a las diferencias que tendrían con la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor.

Courtade indicó que un grupo de cinco personas ingresó a la empresa y tomó las llaves de los colectivos para impedir de esa manera que los empleados pudieran salir este jueves a prestar el servicio con normalidad. "Nuestros empleados quieren salir a trabajar pero no los dejan, cruzaron los autos en las puertas de los galpones y no podemos salir con las unidades", dijo con cierta angustia la propietaria de la línea 9.

Explicó que todos los días deben salir a buscar la manera de poder cumplir con los compromisos salariales y aseguró que desde la crisis de los años 2019/20 la actividad no se recupera, al punto tal que, "actualmente estamos atravesando una profunda crisis", afirmó.

La empresaria fue más allá en sus palabras a Los Primeros TV al confesar que "nosotros nos hemos convertidos en unos planeros porque estamos expectantes de los subsidios para poder continuar con la actividad. Hemos perdido lo que es nuestro capital de trabajo al no poder renovar las unidades porque se hace imposible, ya que no hay créditos y no hay formas de pagar los créditos".

Sostuvo que "la inflación no va en el mismo sentido con el valor de la tarifa del servicio y lo que se modifica la paritaria salarial. Por eso nosotros entendemos que hoy la situación es mucho peor a todas las crisis que se han vivido".