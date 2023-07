Martín Demichelis confiado: "Siendo River, no le debemos temer a nadie"

jueves 06 de julio de 2023

River saborea el título en la Liga Profesional. Después de una noche redonda en el Monumental en la que demostró su poderío ante un Colón sin respuestas, la historia parece escrita para que el Millonario festeje a nivel local próximamente. Pero el certamen doméstico no es todo: en el horizonte se vienen los octavos de final de la Copa Libertadores y después del sorteo que también se dio este miércoles los de Núñez ya saben que se medirán al siempre complicado Internacional de Porto Alegre.

En medio de la euforia por un triunfo clave, Martín Demichelis fue consultado sobre cómo cayó puertas adentro el hecho de cruzarse ante los brasileños y si bien dejó en claro que “en lo inmediato voy a hacer un análisis del partido de hoy y posteriormente voy a hacer un análisis de San Lorenzo, después de eso viene Estudiantes, después vamos a Rosario y después recibimos a Racing”, se tomó unos segundos para referirse a este tema y hasta se animó a bromear con lo cerca que estuvo de que se diera un Superclásico.

“Después de eso va a llegar la hora de analizar el sorteo, no me quiero ir mucho más allá. Imagínense si en esas últimas dos bolillas tocaba lo que para ustedes iba a ser una gran noticia (Boca); iban a estar las próximas tres o cuatro semanas hablando de los octavos de final y no de lo que viene haciendo River", contestó Micho.

Acto seguido, se metió un pco más en profundidad y sacó pecho de cara al duelo de octavos, tanto por haber sorteado una complicada fase de grupos como por la historia del club: "Habiendo vivido el grupo de la muerte y habiendo perdido dos de los primeros tres partidos y teniendo que ganar partidos sin competer pasos en falsos, nos sirvió de gran preparación para lo que viene. Siendo River, no debemos de temer a nadie y la fase de grupos nos sirvió para fortalecernos".

Su opionión sobre la victoria anoche ante Colón

El técnico del Millonario explicó el motivo de su decisión del sábado y destacó que “si se sobrecargaba a los chicos que venían cansados quizá no se hubiera visto el gran partido de hoy”. Además, sobre lo que se transmitió en el 2-0 al Sabalero, agregó: “Me llenó de orgullo ver al equipo en el nivel que jugó”.

Con respecto al análisis, Demichelis fue contundente: “Hostigamos muchísimo al rival, lo dominamos a través de la posesión y cuando perdíamos la pelota la recuperábamos en lo inmediato. Solamente había que tener paciencia para encontrar el gol. A partir de la ventaja lo controlamos bien”.

Fuente: TyC Sports