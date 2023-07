Threads, la app que usan las celebridades y busca destronar a Twitter

jueves 06 de julio de 2023

Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, irrumpió en el mercado tecnológico con una nueva red social llamada 'Threads', una plataforma con características similares a las de Twitter y que representaría una amenaza para el grupo que lidera Elon Musk. "Vamos allá. Bienvenidos a Threads", escribió el director general de Meta, Mark Zuckerberg, en su cuenta de la aplicación, y acumuló miles de "me gusta" en cuestión de minutos.

El lanzamiento en las tiendas de aplicaciones, anunciado inicialmente para el jueves, se adelantó para el miércoles. Ya está disponible en la App Store de Apple para que los usuarios puedan inscribirse, descargarla y conocer su funcionamiento.

En la tienda de Apple, Threads está presentada como "la aplicación de conversaciones basada en texto de Instagram". Luce similar a Twitter y los objetivos son parecidos. "Threads es donde las comunidades se juntan para discutir todo, desde los temas que nos preocupan hoy a los que serán tendencia mañana", afirma la descripción de la aplicación en estas tiendas.

El lanzamiento de Threads llega apenas cuatro meses después de que se filtraran los primeros ecos del proyecto. "Estamos pensando en una red social independiente y descentralizada para compartir mensajes escritos en tiempo real", expresó el grupo en un comunicado enviado el martes a la agencia AFP.

El manejo de Twitter

Meta no había hecho una comunicación formal sobre el lanzamiento de la plataforma, que se da apenas días después de una nueva controversia de Twitter. El sábado, el principal accionista, Elon Musk, anunció un límite en la cantidad de lecturas accesibles a los usuarios que no cayó nada bien entre tuiteros, desarrolladores y anunciantes. Sin embargo, luego se arrepintió y dio de baja la medida.

La decisión forma parte de un repertorio de cambios que el magnate implementó y que fueron mal recibidos, como las nuevas reglas de verificación de cuentas a través de un pago o el despido de casi todo el personal dedicado a la moderación de contenidos

El lunes, Twitter además anunció que la extensión TweetDeck, muy popular entre los usuarios asiduos y empresas, pronto solo sería accesible a través del plan de pago y verificación.

Meta optó por no ofrecer Threads por el momento a los residentes de la Unión Europea hasta tanto se aclaren las implicaciones para la empresa y sus productos con base en el nuevo Reglamento de Mercados Digitales (DMA), que entró en vigencia a principios de mayo, según una fuente familiarizada con el tema.

"Los creadores y las figuras públicas están interesados en tener una plataforma que se gestione con sensatez, en la que puedan confiar", señaló Cox, en clara referencia a los problemas que acarrea Twitter desde que Musk compró la aplicación el año pasado.

Las primeras celebridades en usar Threads



A pocas horas de que Threads estuviera disponible para descarga a nivel mundial, miles de personas se han dado de alta en la plataforma. Entre los usuarios ya activos en la plataforma están celebridades como Skaira, J Balvin, Bizarrap y Jennifer López.

“Acá solo vibras buenas, no estamos en vibra baja solo en alta!!”, escribió en su primera publicación el reconocido cantante J Balvin.

Por otra parte, Shakira también abrió su cuenta en Threads y con un sencillo mensaje “Well hello Threads”.

“Hola Threads! What should we thread about first?!”, fue lo primero que publicó Jennifer López, quien ya cuenta con más de 88 mil seguidores, a solo unas horas del lanzamiento de la red social.

Por último, el argentino Bizarrap que es tendencia mundial por sus producciones musicales con reconocidos artístas, le dio la bienvenida a la plataforma con el mensaje: "Hola. Endiamantado, siempre volao", haciendo referencia a una de sus canciones.

Fuente: Perfil