“La monja 2”: se reveló el tráiler oficial

jueves 06 de julio de 2023

Una de las secuelas más esperadas por los fanáticos del horror regresará pronto. La monja 2 (The Nun 2) ha lanzado su nuevo tráiler oficial en el que, tras cinco años del estreno de la primera entrega, traerá de regreso a las protagonistas Taissa Farmiga (Hermana Irene) y Bonnie Aarons (Valak) para contar otra terrorífica historia y expandir una vez más el universo paranormal que comenzó con los investigadores Warren en El conjuro. La secuela del spin-off también ha revelado nuevas imágenes a través de la revista Entertainment Weekly, donde también se puede ver en acción a los demás actores del reparto.

Dirigida por el estadounidense Michael Chaves —el mismo director detrás de La maldición de la llorona y El conjuro 3— y con el guion de Akela Cooper, la película busca llevar el horror a un nuevo nivel con el característico hábito negro y el macabro rostro de la poderosa entidad que atormenta a la novicia Irene, quien tendrá que enfrentarse una vez más al demonio que conoció en la entrega anterior.

La historia se desarrollará en Francia de los años 50, cuatro años después de los sombríos sucesos que Valak provocó en la primera parte de esta saga, que a su vez seguirá siendo una precuela de El conjuro 2 (donde se introdujo al aterrador personaje de la monja). Como se recuerda, Patrick Wilson y Vera Farmiga aparecieron como los Warren al final de la entrega anterior, por lo que, también se espera otra escena que conecte ambas historias.

Al reparto se unen también Storm Reid (The Last of Us) y Katelyn Rose Downey (La princesa), dos niñas que estarán bajo la protección de la Hermana Irene y quien parece ser su nueva acompañante, interpretada por Anna Popplewell (Las crónicas de Narnia: el León, la bruja y el ropero). Sobre la sinopsis aún no se conoce más, pero todo parece indicar que las menores serán el blanco principal de la escalofriante monja.

Asimismo, en las nuevas imágenes reveladas por EW, se observa al personaje de Taissa Farmiga rodeada por un grupo de monjas con el rostro completamente negro, tal como ocurrió en algunas escenas de la primera película. De tal manera, una nueva confrontación entre Irene y Valak parece inminente y esta vez podría haber una clara ganadora. Sin embargo, algunas teorías señalan que ambas podrían sobrevivir al final de este relato.

De hecho, algunos espectadores mantienen viva la teoría de que en realidad Irene es la versión joven de Lorraine Warren, quien por algún motivo se sometería a un cambio de identidad más adelante. Una curiosidad que alimenta esta hipótesis es que las actrices que interpretan a ambos personajes son hermanas en la vida real, lo que también explica su notable parecido físico y sería una ventaja que la producción podría aprovechar para presentar ese giro de tuerca.

Los fanáticos no tendrán que esperar mucho más para ver nuevamente en la pantalla grande al personaje que les causa pesadillas, pues La monja 2 se estrenará en cines el próximo 8 de septiembre en los Estados Unidos. El film original que explicó el origen de la diabólica novicia en 2018 fue bien recibido en la taquilla, ya que logró recaudar la suma de 366 millones de dólares a nivel internacional, convirtiéndose en la película con más ingresos de toda la franquicia. Con la producción de James Wan y Peter Safran, Warner Bros. Pictures espera alcanzar un éxito aún mayor.

Mientras tanto, puedes disfrutar de La monja en la plataforma de HBO Max.