Gabriel Batistuta realizó un fuerte descargo en su cuenta de Twitter ante una acusación de un sindicalista. Luego de una denuncia de explotación laboral, el exdelantero de la Selección Argentina publicó fotos de viviendas construidas en el campo de su propiedad, en la provincia de Santa Fe, y argumentó: "Estas son las 35 casas para uso de nuestro personal rural, y sus familiares. Construimos una casa por año. Se invirtió en la escuela, caminos, energía eléctrica y pantallas solares. Nuestros trabajadores se enrolan conforme a derecho y las exigencias de la LCT, Estatuto del Peón Rural".

"Respetamos los convenios sindicales, contamos con un médico laboralista y una licenciada en Seguridad e Higiene de Industria abocados permanentemente a verificar las condiciones de todo el establecimiento. Estas imágenes son de hoy dentro del campo. Todo esto y más, ¿es incumplir", afirmó el delantero.

Qué dice la denuncia por explotación laboral

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, José Voytenco, habló con Radio La Red y contó: “Estaban en condiciones deplorables. Hemos encontrado situaciones de explotación, en condiciones infrahumanas, sin agua ni comida. Parece que estamos detenidos en el tiempo”.

Después, sumó otros problemas que tenía la gente bajo la supervisión de Gabriel Batistuta: “Vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de ocho horas establecidas. No se les pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tienen una discapacidad”.

Fuente: uno santa fe