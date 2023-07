Concepción: marcharon pidiendo que la Policía Federal no se vaya

jueves 06 de julio de 2023

Cientos de vecinos se congregaron frente a la delegación de la Policía Federal en la ciudad de Concepción. El motivo de la movilización fue reclamar para que la fuerza no traslade su destacamento a la localidad de Aguilares, tal cual esta previsto para el próximo 14 de julio.

Entre los presentes en la marcha estuvo el intendente de la Perla del Sur, Alejandro Molinuevo.

"He venido acá como un vecino más, como un ciudadano. Concepción es una ciudad diferente, de progreso y ustedes lo saben porque las obras están a la vista. Estamos tratando de trabajar lo más posible en seguridad, sabemos que no es competencia exclusiva nuestra pero no por eso hemos dejado de invertir. Hemos invertido en comisarías y hemos colaborado siempre con la Policía Federal que consideramos que es una fuerza de importancia que se tiene que quedar en Concepción y que se va a quedar en Concepción con toda seguridad", expresó el jefe municipal.

Agregó que desde el municipio llevarán adelante el reclamo mediante vía administrativa y con acciones judiciales para impedir el traslado.