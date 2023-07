Llegó Threads: 6 cosas que tenés que saber antes de bajar y usar la nueva app

viernes 07 de julio de 2023

Threads ya está con nosotros. La nueva red social de Meta fue lanzada este miércoles y ya tiene más de 30 millones de usuarios. Esta especie de clon de Twitter fue desarrollada por Instagram para competir con la plataforma de Elon Musk y promete ofrecer una experiencia similar pero a la vez única.

“Con la visión de enfocarse en el diálogo y tomando como referencia el éxito de Instagram con las fotos y videos, Threads permitirá a los usuarios compartir momentos y participar en conversaciones públicas a través de textos de hasta 500 caracteres”, aseguraron desde la empresa de Mark Zuckerberg.

Mientras cada vez más usuarios migran a la nueva red social, y ya comienzan a publicar sus primeros threads, te compartimos 6 detalles que tenés que tener en cuenta y conocer antes de bajar la nueva app.

6 cosas que tenés que saber sobre Threads

1. Necesitás una cuenta de Instagram para usar Threads

Threads fue creada por Instagram y, en cierta manera, está vinculada a la red social de fotosy videos. Por ende, para tener un perfil en la nueva plataforma es obligatorio (por ahora) tener una cuenta en Instagram.

Esto significa que mantendrás su nombre de usuario en ambas redes y podrás importar tu bio, descripción y los contactos.

2. ¿Es un clon de Twitter?

A primera vista, Threads es casi idéntico a Twitter. La interfaz es muy similar y funciona de la misma manera que la red social de Elon Musk. Podés publicar mensajes de texto, agregarle imágenes y videos, adjuntar links, responder a otras personas, darles me gusta pulsando en el ícono del corazón, y republicar threads de otros usuarios.

En cuanto a las diferencias, en Threads no se pueden publicar encuestas, no tiene buscador de gifs ni existen los mensajes directos (privados). Meta todavía no aclaró si en un futuro incorporará estas funcionalidades. Pero como el lanzamiento fue realizado un poco a las apuradas para aprovechar el papelón de Twitter el fin de semana pasado, es probable que la aplicación tenga mejoras en el corto y mediano plazo.

3. Privacidad: ¿qué datos que recopila?

Al igual que en Instagram, tu cuenta de Threads puede configurarse como privada o mantenerse pública. Además, podrás silenciar perfiles y ocultar, bloquear y reportar a las cuentas que consideres.

Por otra parte, Threads recopila la información que le proporciones en tu perfil (nombre, email, configuración y preferencias) y sobre tu actividad en la red social, como seguidores y contenidos que subas.

Como la app funciona vinculada a Instagram, también tiene acceso al historial de búsquedas, hashtags y demás.

Para más información sobre las políticas de privacidad, podés consultar en el apartado correspondiente dentro de la aplicación.

4. Funciona en iOS y Android

Threads ya está disponible en más de 100 países con aplicaciones para iOS y Android que se descargan solamente desde la App Store y en el Google Play Store.

Por el momento no existe una aplicación web para usar en una computadora de escritorio.

5. Ya tiene 30 millones de usuarios

A menos de 24 de su lanzamiento mundial, la aplicación ya alcanzó los 30 millones de usuarios. Y está a punto de pulverizar el récord de los 100 millones, que consiguió ChatGPT en solo dos meses.

6. Será compatible con redes interoperables

Pronto, Threads será compatible con ActivityPub, el protocolo abierto de redes sociales establecido por el World Wide Web Consortium (W3C), el organismo responsable de los estándares abiertos que impulsan la red moderna.

Esto hará que Threads sea interoperable con otras aplicaciones que también son compatibles con el protocolo ActivityPub, como Mastodon y WordPress, permitiendo nuevos tipos de conexiones que simplemente no son posibles en la mayoría de las aplicaciones sociales actuales. / TN