La empresa dueña del submarino de la tragedia tomó una dura decisión

El sitio web de la compañía dijo el jueves que “ha suspendido todas las operaciones comerciales y de exploración”.



La Guardia Costera de Estados Unidos está investigando la implosión.



OceanGate tiene su sede en los EEUU y OceanGate Expeditions, una empresa relacionada que dirigió las inmersiones del Titán hasta el Titanic, está registrada en las Bahamas. El sumergible Titán en sí mismo “no era un barco con bandera estadounidense y nunca fue certificado ni certificado por la Guardia Costera de los Estados Unidos”, dijo la Guardia Costera.



OceanGate había planeado dos expediciones a las ruinas centenarias del Titanic, ubicadas en un rincón remoto del Atlántico Norte, para junio de 2024, mostró su sitio web.



Las autoridades estadounidenses y canadienses están investigando la causa de la implosión submarina y planteó dudas sobre la naturaleza no regulada de tales expediciones.

La Guardia Costera de EEUU recuperó la semana pasada presuntos restos humanos y escombros del sumergible, conocido como Titan, después de buscar en el fondo del océano. Se espera que el examen de los escombros arroje más luz sobre la causa de la implosión.

El Titan perdió contacto con su embarcación de apoyo durante su descenso el 18 de junio. Sus restos fueron encontrados cuatro días después, esparcidos por el lecho marino a unos 488 metros (1.600 pies) de la proa del naufragio del Titanic. Probablemente implosionó el mismo 18 de junio, poco después de iniciar su descenso a las profundidades del océano.Investigadores de EEUU, Canadá, Francia y el Reino Unido están trabajando en estrecha colaboración en la investigación del accidente del 18 de junio, que ocurrió en una “región implacable y de difícil acceso” del Atlántico Norte, dijo el Contralmirante de la Guardia Costera de EEUU John Mauger, del Primer Distrito de la Guardia Costera.Las operaciones de salvamento del lecho marino están en curso y el lugar del accidente ha sido mapeado, dijo el domingo pasado el investigador jefe de la Guardia Costera, el capitán Jason Neubauer. No dio un cronograma para la investigación. Neubauer dijo que el informe final se entregará a la Organización Marítima Internacional.“Mi objetivo principal es evitar que ocurra algo similar haciendo las recomendaciones necesarias para mejorar la seguridad del dominio marítimo en todo el mundo”, dijo Neubauer.Se están recolectando pruebas en el puerto de St. John’s, Newfoundland, en coordinación con las autoridades canadienses.Es probable que una parte clave de cualquier investigación sea el propio Titan. La embarcación no estaba registrada ni en los EEUU ni en las agencias internacionales que regulan la seguridad. Y no fue clasificado por un grupo de la industria marítima que establece estándares en asuntos como la construcción del casco.La investigación también se complica por el hecho de que el mundo de la exploración de aguas profundas no está bien regulado. El director ejecutivo de OceanGate se había quejado de que las regulaciones pueden sofocar el progreso.Will Kohnen, presidente del comité de vehículos submarinos tripulados de la Sociedad de Tecnología Marina, dijo el lunes que tiene la esperanza de que la investigación impulse reformas. / Infobae