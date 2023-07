La gran polémica de a fecha: el gol anulado a Unión ¿estuvo acertado el VAR?

viernes 07 de julio de 2023

El 0-0 incluyó un tanto del local que no fue convalidado y provocó la posterior reacción del entrenador Cristian ”Kily” González en la conferencia de prensa.

El equipo tatengue marcó en el inicio de la segunda etapa, con Claudio Corvalán llegando libre y aparentemente habilitado, por la perspectiva de la cámara. Su remate pegó en una pierna del arquero Sergio Romero y se metió en el arco xeneize. A partir de entonces, todo fue polémica, ya que el juez de línea levantó la bandera y la repetición de la jugada en televisión sugería que el VAR advertiría de un error.

Sin embargo, dos minutos más tarde, el referí Andrés Merlos recibió desde el sistema de video arbitraje un mensaje que confirmaba la posición adelantada. Por cierto, la imagen de las líneas trazadas en colores no llevó claridad. Contrariamente, generó más confusión sobre la decisión tomada.

La reacción del Kily González

Luego del encuentro, el DT “explotó” de bronca en la conferencia de prensa. “¿La jugada del gol? Mucho no hay para decir. Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. Da risa. Acá nosotros nos estamos jugando muchas cosas. Estamos sufriendo y necesitamos puntos. No me gusta que me roben. No me regalen nada, pero no me roben”, sentenció el entrenador, visiblemente molesto por la decisión del VAR en la jugada clave del encuentro.

El análisis del VAR en el gol anulado de Unión ante Boca 🖥ï¸Â#LPFxTNTSports pic.twitter.com/WOoYqLSRFG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 6, 2023

9:24:59 AM Fuente: La Nación