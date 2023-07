Enzo Pérez: ¿se muda a Inter Miami para jugar con Messi?

viernes 07 de julio de 2023

Enzo Pérez finaliza su vínculo con River en diciembre y, aunque tiene sobre la mesa el nuevo contrato para quedarse en el Millonario un tiempo más, el capitán riverplatense no decidió si quiere seguir vistiendo la Banda o le pone punto final a su exitosa etapa como jugador en el club (en el que ganó seis títulos locales y dos internacionales). Mientras analiza su decisión, Inter Miami lo quiere.

En los últimos días, trascendió que el capitán les pidió a los dirigentes del Millonario unas semanas para resolver si renovará o no su vínculo con el Más Grande. Cabe recordar que su contrato termina a fines de 2024.

La postura del entrenador respecto a la posible salida de Enzo Pérez

Demichelis dijo sobre el mendocino: “El primer jugador con el que hablé antes de llegar a River fue con Enzo. Hablo mucho con él y me fue honesto. Me dijo que cuando no se sienta capaz de rendir, va a ser el primero en avisarme. Hizo un grandísimo partido y si sigue jugando así, seguro siga teniendo ganas de quedarse. Vi un gran Enzo, déjenme disfrutar el partido que hizo. No me anticipó nada de no poder continuar”.

Fuente: TyC Sports

