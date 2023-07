Teleperformance traslada a todo el personal de la calle Junín

viernes 07 de julio de 2023

Hace meses la compañía Teleperformance enciende las luces de alarma entre los trabajadores del call center en Tucumán. Esta vez la sucursal de calle Junín cerrará sus puertas debido a los incrementos que sufrió el inmueble en su alquiler.

Según pudo saber nuestro medio, los trabajadores no serán despedidos sino reubicados en otras oficinas que operan en la provincia. En Tucumán, Teleperformance se ubicaba como la principal empleadora, con más de 4.000 puestos de trabajo directos, en su mayoría jóvenes universitarios; y 1.000 otros indirectos.

"Atento" se hunde y afectaría a cerca de 800 trabajadores en Tucumán

El que fue el negocio de atención al cliente de Telefónica en España se hunde cada vez más en Wall Street de forma irremediable. Este lunes la cotización se desplomó, con una caída del 43%, hasta 0,57 dólares, después de que la empresa anunciase un acuerdo de reestructuración de la deuda y del capital que implicaría la extinción de las acciones actuales y la capitalización de deuda. La empresa que salió a Bolsa valorada en unos 1.100 millones de dólares (más de 1.000 millones de euros) ya solo vale 8,8 millones de dólares y puede caer aún más.

La carga de la deuda se ha hecho insoportable para la empresa de atención al cliente, instalada en las pérdidas, que ni siquiera ha sido capaz de presentar sus resultados de cierre de 2023. La compañía está amenazada con quedar relegada a un mercado bursátil secundario al haber caído tanto su capitalización, aunque tiene tiempo para evitarlo.

Ante el elevado endeudamiento que arrastra, Atento ha acometido una operación de reestructuración que ha comunicado a través de una nota de prensa. En esa nota no se hace referencia directamente a los accionistas actuales. Sin embargo, en el texto del acuerdo, registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés), se señala escuetamente en un apartado sobre el capital preexistente: “Extinguished; Atento SA to go dark“ (Extinción; Atento SA se extingue).

Portavoces de la empresa no pudieron facilitar de inmediato explicaciones adicionales al respecto. El acuerdo de reestructuración aún no es efectivo, pero en caso de que las acciones de Atento se extingan sin derecho alguno, lo lógico es que pasen a quedar sin ningún valor.

La operación contempla una nueva financiación provisional de al menos 30 millones de dólares y una vía para una transacción de reestructuración integral para liberar significativamente de deuda el balance. Atento ha comunicado que ha firmado un acuerdo vinculante de apoyo a la reestructuración con un grupo de acreedores. Representan más del 75% de sus pagarés senior garantizados por valor de 39,6 millones de dólares con vencimiento en 2025, el 40% de sus pagarés por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2026, el 100% de sus pagarés New Money 2025 en circulación y el 100% de sus pagarés Junior Lien 2025.

Las condiciones de la reestructuración propuesta tienen la complejidad propia de esta clase de operaciones. Están recogidas en un documento en el que se habla también de la liquidación de Atento Nicaragua y de Sucursal Argentina, sin más explicaciones. El acuerdo permitiría reducir el endeudamiento. Implicaría la inyección de nueva financiación provisional de al menos 30 millones de dólares mediante la emisión de pagarés de nueva emisión con vencimiento en 2025 en diferentes tramos, diversos canjes de deuda, otros 79 millones en nueva financiación, previsiblemente como acciones preferentes, al salir de la reestructuración propuesta y algunas operaciones adicionales.