El Gobierno de la Ciudad dijo que Nación no le avisó de la reunión por el paro de colectivos

sábado 08 de julio de 2023

Tras las declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la falta de participación del Gobierno porteño en la negociación por el paro de colectivos, el jefe de Gabinete de Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, le comentó a TN que “no nos convocaron ni avisaron” pero que si “Massa nos llama a una mesa, vamos”.

“Si nos convocan a una reunión, vamos a ir. Lo hicimos mil veces. Es un tema que es de interés y afecta muchísimas personas. Es una cuestión que, más allá de que no es de nuestra competencia, toca Ciudad de Buenos Aires. La afecta y tiene vinculación con otros servicios de la Ciudad como el subte”, expresó el funcionario porteño.

Sergio Massa criticó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al anunciar el cese del paro que duró hasta las 17:30. “Queremos pedirle al gobierno de la Ciudad que asuma la parte de su responsabilidad que tiene y se siente también a la mesa desde el lunes para que entre todos podamos garantizar que esto no vuelva a pasar. Nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas y el Estado. No es el sentido”.

Felipe Miguel destacó que “si se evalúan cuestiones y nos llaman, vamos. Acá ni nos convocaron, no avisaron. No se habló de tener que hacer una reunión unos días antes. Nada. Si Massa nos convoca oficialmente vamos y no sería una novedad. Tuvimos muchas reuniones con el Ministerio de Transporte de Nación. De hecho, nos hacemos cargo del subte, la competencia de ellos es el transporte de colectivos. Hay 32 líneas que circulan sobre la Ciudad y colaboramos con una parte de los subsidios a la tarifa, aunque no debamos”.

En la misma línea, agregó: “No es que nos desentendemos ni mucho menos. Estos tipos son unos impresentables. Es competencia de ellos y regulan los recorridos, la tarifa, el subsidio y los controlan. No tenemos ni la menor idea ni participación en ver si cumplen o no cumplen en los acuerdos”.

“Debe ser la primera vez que Massa se mete en el tema. Se habrá metido por razones electorales y nos habrá nombrado para dispersar la responsabilidad. Si meto a la Ciudad es un poquito de todos. Igualmente, no creo que tenga éxito. Sólo trata de deslindarse del tema”, sentenció./ TN