Los Pumas perdieron con los All Blacks en el inicio del Rugby Championship

sábado 08 de julio de 2023

En el primer partido su temporada, Los Pumas fueron superados por los All Blacks, que ganaron por 41-12 por la primera fecha del Rugby Championship, en un calendario que derivará en el Mundial de Francia, desde el 8 de septiembre. Los de negro comenzaron con todo.

Sin embargo, la primera jugada de peligro resultó para Los Pumas y casi un try histórico a los 28 segundos, cuando Pablo Matera le interceptó una patada a Damien McKenzie y pareció apoyar en el ingoal, aunque el videoref corroboró que lo había hecho primero el apertura kiwi.

Luego, comenzó a ser todo de los All Blacks, más enchufados y completos. Desde el line edificaron su dominio que continuó en los forwards y se decoró con jugadas de los backs. El primer try llegó luego de un line perdido porla Selección y un ataque desde su campo de Rieko Ioane, que se filtró entre Matías Moroni y Rodrigo Bruni para que terminara apoyando Dan Coles.

El segundo cayó tras un penal cambiado por maul, con Ardie Savea terminando una jugada de forwards. Y el tercero, ya a los 15', una contra desde campo propio con pases milimétricos de los hermanos Beauden y Jordie Barrett que éste transfomó en conquista. McKenzie, quien figuraba 0-2 a los palos, anotó el gol para el 17-0.

Los Pumas tuvieron sus cinco minutos de dominio, pero no lograron transformalo en puntos, en parte por la buena defensa de los rivales. En la primera jugada, a Tomás Lavanini se le cayó la lelota sobre la marca neozelandésa cerca del ingoal. Y en la segunda, un buen ataque de pases terminó con un salteo a Moroni que justo fue sacado de la cancha con un tackle sobre la bandera.

La respuesta, y una de las claves del partido, los All Blacks tuvieron paciencia y control de pelota para, luego de rebotar una y otra vez contra la defensa celeste y blanca, anotar su cuarto try con la entrada de Ioane; McKenzie volvió a sumar con el pie: 24-0 a los 28'.

Ya sobre el final de los priemros 40', una doble mala noticia: apoyaba el escurridizo Aaron Smith y, por reiteradas infracciones del equipo, Bruni se iba 10' afuera por amarilla. O sea, la primera parte del ST iba a ser 14 vs. 15. Demasiada ventaja...

Aunque en el inicio del ST anduvo la defensa para desairar el primer ataque visitante y, en el avance propio, los forwards lograron poner la pelota adelante y llegar con Lucio Sordoni. Lo malo es que los kiwis absorbieron el golpe y pegaron de nuevo. Tras un scrum, y con cuatro pases rápidos y una excelente carrera de Mckenzie, terminó apoyando Beauden Barrett (36-5 a los 56').

Con los cambios se emparejó el juego, que dejó de ser lucido. Por lo tanto, era una ganancia de Los Pumas, que ya no debían perseguir desde atrás a los aviones de negro. Pero eso no significó que se descontaba en el marcador, sino que las personas que agotaron las entradas del estadio mendocino no se divertían como en el PT.

El marcador recién se volvió a mover al final, con try del debutante Emoni Narawa y del que más test suma en Los Pumas, Agustín Creevy (98), quien había ingresado por el capitán Julián Montoya.

Un cambio de última

Según se informó antes del partido, Sebastián Delguy, wing del Clermont sufrió una molestia física y por eso su lugar fue ocupado por Sebastián Cancelliere, wing del Glasgow escocés que no vestía la camiseta nacional desde el 14 de agosto de 2021, en la derrota argentina por 32-12 en Port Elizabeth vs. Sudáfrica.

La estructura del equipo se mantuvo igual, con Emiliano Boffelli, fullback y pateador, el único con titularidad perfecta en el ciclo del australiano Cheika, y con Santiago Carreras, Matías Moroni y Juan Martín González, los otros que actuaron en los 12 tests del 2022. Una particularidad es la reaparición de Lucio Sordoni, que vuelve a vestir la camiseta argentina después de 32 meses; la última actuación en el equipo argentino del pilar formado en Atlético del Rosario fue el 28 de noviembre de 2020, frente a Nueva Zelanda.

Otro dato: Gonzalo Bertranou llegó en su tierra natal a la especial marca de 50 caps con el seleccionado. De los 887 jugadores que disputaron un test con Los Pumas en toda la historia (desde 1910 a la actualidad), solamente 42 de ellos alcanzaron o sobrepasaron la barrera de los 50 partidos internacionales. Además, el medio scrum surgido en Los Tordos es el segundo jugador mendocino con más actuaciones en el conjunto nacional, detrás del primera línea Federico Méndez, que disputó 73 tests (entre 1990 y 2004).

Sudáfrica ya le ganó 43-12 a Australia de local para abrir el torneo en Pretoria. Los Pumas luego visitarán a australianos (sábado 15) y cerrarán ante los sudafricanos (sábado 27), también de visita. /Olé