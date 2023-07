“Este país si tiene arreglo”: Rodríguez Larreta lanzó su spot de campaña

sábado 08 de julio de 2023

Horacio Rodríguez Larreta lanzó su primer spot oficial de campaña de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obigatorias (PASO) en el que asegura “este país si tiene arreglo”.

Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás.



Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: HAGAMOS EL CAMBIO DE NUESTRAS VIDAS. pic.twitter.com/8Jx5fm2TPx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 8, 2023

En el video, que dura 60 segundos, aparecen diferentes personas que tienen entre sus manos pequeños papeles manuscritos en los que se puede leer frases recurrentes de la crisis que se vive en país en la actualidad:

“No llego a fin de mes”.

“Miedo a esperar en la parada”.

“Cada día que pasa me va peor”.

“Cada vez puedo comprar menos”.

“Me tuvieron que cambiar de colegio”.

“No le puedo festejar el cumple a mi hija”.

Tras la lectura de cada uno de los mensajes, las seis personas que aparecen en el spot queman el papel donde están escritas esas frases.

Sobre el final, primero se ve las manos de Rodríguez Larreta que sostienen un papel manuscrito que dice: “Este país no tiene arreglo”.

Luego el precandidato hace un bollito ese papel y, frente a cámara, dice: “Este país sí tiene arreglo”. El video cierra con Rodríguez Larreta caminando y arrojando al fuego el papel con esa frase y dice: “Hagamos el cambio de nuestras vidas”.

Al compartir el spot en sus redes sociales, Rodríguez Larreta sumó: “Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás. Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: HAGAMOS EL CAMBIO DE NUESTRAS VIDAS”.

Ayer Bullrich había lanzado su primer spot

Ayer la adversaria de la interna contra Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, publicó su primer spot de campaña en el que, sin mencionarlos, criticó a Rodríguez Larreta, Javier Milei y Sergio Massa. Los primeros dardos fueron para el jefe de Gobierno porteño y el economista libertario, cuando la exminista de Seguridad durante el macrismo dice con vos en off: “Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos viviendo en esta Argentina”.

El spot, que dura 1.24 minutos, sigue con imágenes y testimonios de personas durante piquetes y manifestaciones. “Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos”, agrega la dirigente de PRO mientras, de fondo, se ve un video de Máximo Kirchner y Juan Grabois.

Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada. 🇦🇷💙



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

Luego cuestiona a los candidatos que plantean una estrategia más dialoguista y muestra imágenes de Sergio Massa y referentes del kirchnerismo. “Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario”, dice Bullrich y sigue enumerando: “Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle”.

La pieza audiovisual sigue con imágenes de los incidentes en el Congreso en 2017, cuando se trataba la reforma previsional, y deja una crítica a la administración de Mauricio Macri: “Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada”.

Con imágenes del campo, propone: “Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la Fuerza del Cambio”.

El spot culmina con cuatro palabras escritas: orden, coraje, valentía y decisión. /La Nación

Lee también Rodríguez Larreta y Morales llegarán a Tucumán para participar de la vigilia por el 9 de Julio