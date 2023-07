Rodríguez Larreta en la vigilia de Tucumán: “Vamos a volver a hacer de la Argentina un país federal”

domingo 09 de julio de 2023

“Ya estuve el año pasado en la vigilia del 9 de Julio, me invitó German Alfaro, y la verdad que es una experiencia emocionante. Yo me comprometo que si los argentinos me eligen como presidente voy a volver el año que viene, hay que estar acá”, declaró Horacio Rodríguez Larreta en compañía del intendente de San Miguel de Tucumán y precandidato a diputado nacional, German Alfaro.

En ese sentido, remarcó que “en el federalismo lo simbólico también es importante” y que el presidente Alberto Fernandez no haya asistido a la celebración es “otra vergüenza más”.

Y agregó: ”Este es un gobierno unitario que ha concentrado todos los recursos en el gobierno nacional para manejar el poder político, con lo cual esto es una muestra más de su vocación centralista que nosotros vamos a revertir. Vamos a volver a hacer de la Argentina un país federal”.

Recibimos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires @horaciorlarreta . Junto a @alfarogerman recorren la Feria de Artesanos, donde emprendedores tucumanos exponen sus trabajos

a vecinos y turistas, en vísperas del Día de la Independencia 🇦🇷#tucumán #Argentina pic.twitter.com/TQEmySk88k — Municipalidad SMT (@MuniSMTucuman) July 9, 2023

Por su parte, Alfaro mostró su apoyo hacia el dirigente de JxC al expresar que "los tucumanos nos sentimos totalmente acompañados por Horacio en esta fecha, es una muestra clara de lo que siente por los tucumanos. Cuándo sea presidente de los argentinos Tucumán va a estar entre sus prioridades”.

El Jefe de Gobierno también se refirió a la realidad que atraviesa el país al considerar que "hoy la Argentina está mal, 1 de cada 3 trabajadores argentinos son pobres y el trabajo no les garantiza salir de la pobreza, es un un país azotado por la inseguridad, con miedo”, y como consecuencia, agregó que "es una gran responsabilidad impulsar el cambio que les cambie la vida a los argentinos, que les recupere la ilusión, el futuro, la libertad y la tranquilidad de tener un país seguro”.

“Nosotros vamos a impulsar un cambio que se mantenga en el tiempo, una verdadera política de estado, y para eso vamos a construir una mayoría sólida, tenemos gente con experiencia y con trayectoria. Gobernar es bien complejo en esta situación de angustia que viven los argentinos, necesitamos, trayectoria, temple y experiencia probada”, detalló Rodríguez Larreta.

En esa línea, se refirió a la fórmula que integra junto a Gerardo Morales como una “fórmula de trabajo, eso es lo que representamos. Proponemos un camino diferente, en vez de las peleas y los gritos, nosotros proponemos: acción, resultados y hechos, esa es nuestra propuesta”.

Además de Alfaro, estuvo el resto de los precandidatos a diputados nacionales que integran la lista que acompañará la boleta Larreta-Morales en las próximas elecciones presidenciales: Valeria Amaya, Mariano Malmierca, Noemí Correa, Federico Romano Norro; y el precandidato al Parlasur, Domingo Amaya. También la senadora nacional, Beatriz Ávila.