Lotocki fue al circo y los espectadores le preguntaron por Silvina Luna: “No es culpa mía”

domingo 09 de julio de 2023

Mientras Silvina Luna lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano, Aníbal Lotocki, a quien ella denunció por mala praxis y que se encuentra condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves”, disfrutó de una tarde familiar en el tradicional Circo Rodas.

Pero la calma y la diversión del evento se rompieron cuando un grupo de personas increpó al polémico esteticista preguntándole sobre las denuncias que pesan en su contra y sobre el estado de salud de la modelo.

“Silvina Luna se está muriendo ¿qué tenés para decir?”, se le escucha preguntar a un hombre que filmó el tenso momento. “Lo lamento mucho, por supuesto”, respondió fríamente Lotocki. El sujeto insistió y le preguntó sobre Gabriela Trenchi, una de las denunciantes, que dijo que por culpa suya tiene complicaciones de salud. “Sí, pero es mentira. No es por mi culpa. Eso está en la condena, que se desvinculó la enfermedad de Gabriela Trenchi”.

Consultado por la ex Gran Hermano, el doctor lanzó: “Estamos muy preocupados. No es culpa mía lo de Silvina Luna, creo que no entendiste lo de la condena”. Respecto a si se hace cargo de lo que le pasó a sus pacientes después de haber sido operados por él, se defendió: “No, lo que pasa es que ustedes tendrían que haber estado en el juicio, haber leído la condena, y ahí se hubiesen enterado que lo que tiene Silvina Luna no tiene nada que ver conmigo”.

“Parece que tiene una infección intrahospitalaria”, cerró sin hacerse cargo.

Debatirán la inhabilitación médica de Aníbal Lotocki por un pedido presentado por Pamela Sosa

Aníbal Lotocki está condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer sus funciones como cirujano por la causa en su contra iniciada por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis por “lesiones graves”.

La resolución de la Cámara de Casación a favor de Aníbal Lotocki

La Cámara de Casación de la Nación confirmó que se habilitó el tratamiento y debatirán si, hasta que la condena quede firme, puede seguir operando o no. “En el recurso de casación interpuesto por la querellante Pamela Estefanía Sosa se ha impugnado la decisión adoptada por el tribunal de la anterior instancia en punto a denegar la petición de que se imponga al imputado Aníbal Rubén Lotocki la medida cautelar consistente en la inhabilitación para continuar ejerciendo la medicina, hasta tanto la sentencia condenatoria-eventualmente-adquiera firmeza”, dice el documento que difundió Ángel de Brito.

En el siguiente párrafo, el fallo explica que se puede apelar la decisión del tribunal: “Toda vez que el agravio planteado por la parte, por su naturaleza, impone su tratamiento y decisión de modo previo al dictado de la sentencia definitiva, hágase saber a las partes que podrán realizar una presentación digital dentro de los tres días de notificados de la presente, sin perjuicio de lo cual, en caso de no hacer uso de esta facultad, la cuestión atinente a la procedencia de la medida cautelar referida pasará a estudio para su resolución”.