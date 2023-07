Jay Mammon confesó que hará si gana en los Martín Fierro

domingo 09 de julio de 2023

Durante un encuentro cara a cara con Luis Ventura en el programa "Secretos Verdaderos", Jey Mammon abordó varios temas, incluyendo la denuncia de Lucas Benvenuto y su nominación en los Premios Martín Fierro 2023. A pesar de las voces críticas, como la de Nancy Pazos, Mammon fue contundente al revelar su postura en caso de que "La Peña de Morfi" resulte ganadora.

"Has introducido un tema que aparentemente requería un juicio. Algunos pueden creer que necesita un juicio, pero en mi opinión, no. No requiere un juicio si yo debo o no asistir", inició diciendo el presentador.

Prosiguió: “Si alguien se siente incómodo con mi presencia, debería expresarlo, porque hasta ahora no he escuchado a nadie decirlo. El que se sienta incómodo, que lo exprese y en tal caso, que él no asista. ¿Qué van a pensar, que llevaré una metralleta? ¿A qué le temen?”, argumentó.

Además, el presentador aseguró sin titubeos que, si el programa de Telefe se lleva el premio, no dudará en subir al escenario.

“Este año fue muy singular para mí. No estuve solo 'haciendo murguita' en La Peña de Morfi, tomé las riendas de un maravilloso programa y asumí un reto complicado, como fue suceder a Gerardo Rozín”, afirmó.

“Me reuní con el equipo de La Peña y les expresé que era muy merecida la nominación, como cada vez que han sido nominados. Me tocó asumir un desafío bastante difícil. Está muy bien nominada y creo que tengo mucho que ver con esa nominación”, declaró, destacando la relevancia de su presencia.

Mammon también enfatizó: “Estoy más allá de los Martín Fierro y de La Peña de Morfi. Para mí esa noche es muy especial porque es una noche de premiación, es una noche para mí, personalmente. Es una oportunidad de reencontrarme con gente del medio. Lo que sucede con la gente en la calle es hermoso, pero con la gente del medio tendré mi reencuentro el domingo”, concluyó con sinceridad.