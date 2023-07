Cristina Kirchner ignoró a Alberto y criticó a los empresarios en la inauguración del Gasoducto

lunes 10 de julio de 2023

A pesar de las necesidades políticas que obligan a la vicepresidenta a disimular la interna oficialista, no tuvo inconvenientes en ignorar al primer mandatario durante toda la inauguración. Aunque no dudo en lanzar munición gruesa contra el sector empresarial.

“Hay mucha discusión, más en etapas preelectorales. No podemos hacernos los tontos, en un mes hay elecciones. Y a mi me gusta hablar de frente, tengo muchos defectos, pero la hipocresía no. Hay mucha duda entre lo privado y lo público y en los últimos días encontré una frase de un empresario que dijo ‘la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos’”, dijo Cristina Kirchner.

En ese sentido, continuó: “Lo aprecio pero cuando van a esos seminarios entre ellos, parece que hacen un concurso para ver quién dice la boludez más grande”, en referencia al empresario Eduardo Eurnekian.

Alberto Fernández: "Preservemos la unidad"

Sobre el cierre del acto, Alberto Fernández pidió por la unidad del espacio a un mes de las PASO: "Las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política. Así como mencioné en toda la obra pública, podría aburrirlos contando todas las cosas que creamos, que 117 mil familias tienen su casa propia construida y financiada por el Estado".

"Lo que más reclamo y les pido ahora que preservemos la unidad de los que queremos que la Argentina crezca, de los que queremos que la Argentina avance, que sea más igualitaria y que queremos preservar los derechos de los trabajadores. Está dicho que unidos todo se hace más fácil, haciendo lo que les toca hacer. Mejor que decir, es hacer. Mejor que estar juntos, es estar unidos", cerró.

Alberto Fernández: "No somos un país sin destino, tenemos un destino formidable"

En su discurso, el presidente Alberto Fernández remarcó: "No hay manera de crecer si a la materia prima no le agregamos valor. No es verdad que hay un designio divino que nos ha condenado a ser el granero del mundo y tampoco es verdad que nos han condenado el supermercado del mundo".

"Podemos ser el mismo país que fabricaba autos, aviones y podemos hacer como hoy un gasoducto que cruza toda la Patagonia. No somos un país sin destino, somos un país que tiene un destino formidable. Lo único que nos hace falta es unirnos", manifestó.

Fuente: TN