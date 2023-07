Sergio Massa: "El cepo más grande de la economía es la deuda con el FMI"

lunes 10 de julio de 2023

El actual ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo presente en una nueva emisión de Peronismo Para Todos -por la pantalla de C5N-, donde fue entrevistado por su conductor, Dady Brieva.

Allí, el funcionario se refirió a la obra energética inaugurada en la tarde de este domingo, al mismo tiempo que no dejó pasar el plano económico a lo largo de todo el intercambio: "Tanto que se habla de cepo, el cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el FMI y, de alguna manera, ese cepo te limita demasiado", indicó, al mismo tiempo que señaló la necesidad de "juntar los dólares para pagarle al Fondo, sacarlo de la Argentina y legislar que ningún Gobierno puede ir a tomar deuda al Fondo si no tiene la aprobación de tres cuartos del Congreso".

En su primera entrevista tras ser postulado como precandidato a presidente por el frente kirchnerista, el oriundo de Tigre recordó cómo enfrentó su asunción como ministro de Economía: "Venía de dos años en la Cámara, la pandemia, y en el momento en el que sentía que se nos derretía el Gobierno, en paralelo se daba un marco en que estaba la acusación a Cristina y mucha movilización contra el Gobierno todas las semanas".

"Los que me quieren bien me decían 'No te metas ahora', pero yo sentí que tenía una responsabilidad patriótica. En ese momento nació la promesa con (su hijo) Tomás, que cambió ahora, de que 'es la última'" gran jugada política, contó Massa.

"Creo que la generación de los que tenemos 40 o 50 años se tiene que plantear un proyecto de desarrollo de país", aseguró Massa, quien remarcó que hay que ponerle "valor agregado" a todo, desde los recursos minerales hasta el campo.

Para finalizar, sostuvo que "los resultados son los que terminan definiendo si la gente aprueba o no aprueba" lo que un candidato hace y por eso enfatizó en la necesidad de "hacer"./ Minuto Uno