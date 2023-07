Retegui explicó su foto reunido con Francescoli y el vicepresidente de River

lunes 10 de julio de 2023

Mateo Retegui quedó en medio de una inesperada polémica. El delantero de Tigre fue fotografiado en una comida con Matías Patanian y Enzo Francescoli, directivos de River, algo que causó malestar en el mundo Boca. Ante esto, luego del partido ante Instituto, el jugador explicó lo sucedido y pidió disculpas si alguien lo tomó mal.

"Yo quedé en el medio de una reunión que no tenía nada que ver. Estaba almorzando con Hernán Berman, que después tenía una reunión con Enzo (Francescoli) y Matías Patanian. La reunión no era por mí, quedé un poco expuesto. No estoy cerca de River ni nada por el estilo. Le quiero pedir disculpas a toda la gente de Boca y de Tigre por si se lo tomó mal", expresó.

La comida en cuestión tenía que ver con el pase de Facundo Colidio, quien está muy cerca de ponerse la banda roja, y Retegui la ligó de arriba. Por el momento, su futuro es incierto y trascendió que algunos clubes de Italia lo pretenden. El pase es propiedad de Boca, y su convocatoria para la azzurra ha despertado el interés de algunos clubes europeos.

La declaración de su entrenador

El director técnico de Tigre, Juan Manuel Sara, se refirió hoy a la posible salida del goleador Retegui, y dijo que “se tiene que ir por la puerta grande si es que le toca hacerlo”. El delantero anotó el tanto del triunfo de esta tarde ante Instituto y el técnico no ahorró elogios para el jugador, de quien también dijo que “si se tiene que ir, debe ser honrando su profesión, haciendo grandes partidos”.

Tras un par de torneos en los que finalizó como goleador, Retegui en esta temporada alcanzó las 11 conquistas, y se encuentra a dos de los máximos anotadores Michael Santos (Talleres) y Pablo Vegetti (Belgrano), ambos con 13.

