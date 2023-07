¿Un líder barrabrava Presidente de Boca? impulsan la candidatura de Di Zeo

lunes 10 de julio de 2023

El barrio de la Boca amaneció este lunes con afiches pegados en los muros de las casas y pasacalles con el mismo mensaje: “Rafa 2023″. El líder de la 12, Rafael Di Zeo tiene decidido presentarse en las elecciones que Boca tendrá a fin de año en las que competirá con Juan Román Riquelme y la hasta ahora única oposición, con Andrés Ibarra.

El jefe de la barra de Boca no lanzó oficialmente su candidatura, pero en varias entrevistas que dio, coqueteó con la posibilidad de meterse en la política y fue una persona cercana que lo confirmó hace unos días. “Hoy vino mi amigo el Rafa y tuve la grata noticia de que tiene decidido presentarse. Solucionó los problemas con la Justicia y es una persona que conoce al club”, dijo el mediático peluquero Fabio Cuggini.



Si bien la fecha exacta aún no está confirmada, se prevé que sean en diciembre. En 2019, la lista de Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini —quien renunciaría a principios de 2021— y Juan Román Riquelme se impuso de manera holgada a las de Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi y José Beraldi y Rodolfo Ferrari.

En aquella oportunidad, “Identidad Xeneize” sacó el 52,9% de los votos, mientras que “La mitad + Vos” obtuvo el 30,6% y “Agrupación Boquense” el 16,4%.

Además, Di Zeo no tendría problemas de competir en las elecciones y se mostró con fe de poder disputar en las urnas ante cualquier candidato actual. “Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, olvidate”, dijo.

Y agregó: “Si lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo en la tribuna, como no lo voy a hacer en el club, que es más fácil. Si se dieran los términos, me encantaría participar en estas elecciones. Me van a llamar el día que se den cuenta que si quiero jugar, tengo muchos votos. A todos los muchachos de La 12 les encanta la idea”.

Fuente: TN Deportivo