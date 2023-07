Habló el vecino que mató a cuchillazos a los dogos que asesinaron a la adolescente

lunes 10 de julio de 2023

Maximiliano Tafuro, el vecino que mató a cuchillazos a los perros dogos que asesinaron a una adolescente en barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba, en diálogo con el medio cordobés Cadena 3 relató el horror del que tuvo que ser protagonista.

El hombre dio muerte a los perros, cuando éstos entraron al living de la casa para seguir atacando a su perro. Fue en ese marco en el que para evitar un desastre aún mayor tomó una cuchilla de carnicero y puso fin al drama. "Tomé la cuchilla y les di un par de chuzazos", contó todavía consternado, al tiempo que señaló que actuó de esa manera "por la adrenalina que tenía". "Sabía que debía defender a mi familia. Ese fue el coraje", indicó.

Sobre lo dantesco de la escena, ejemplificó: "Hacé de cuenta que estaba viendo ‘Masacre en Texas’. A media cuadra había niños jugando y si estos perros seguían de largo, hubiera sido una noticia terrible".

En primer lugar, relató en diálogo con Telefe que mató al primer perro y luego comentó cómo fue la muerte del segundo.

"Al primero yo lo encaro porque si yo esperaba que él me encare a mí, me ataca. El que yo maté no estaba herido, estaba sano pero estaba matando a mi perro. Yo tengo que velar por mi familia, tengo una beba de 11 meses adentro. El que estaba herido era el otro. A ese lo agarran y le pegan un par de picazos con el hacha, el perro va hasta mi casa y yo le pego tres cuchillazos y se termina desangrando", explicó sobre el lamentable hecho.

Maximiliano afirmó que el dueño de los dogos ya tenía entre seis y siete denuncias previas: "Nadie hizo nada", se quejó.

Por último, sostuvo que los perros estaban entrenados para matar ya que "los trajeron del campo": "Estaban acostumbrados a pelear con jabalíes y pumas. El perro no tiene la culpa. Si lo criaste para matar, no lo podés traer a la ciudad", reflexionó.