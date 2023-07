Tenso cruce entre CFK y Macri

lunes 10 de julio de 2023

La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, concretada este 9 de julio, generó un nuevo cruce entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, por los detalles en la ejecución de la obra que buscará transportar el gas que se produce en el yacimiento Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén.

“La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”, había escrito Macri.

Las afirmaciones de Macri ya habían generado una reacción en cadena en la primera fila del arco oficialista. Finalmente, y sin nombrar al fundador del PRO, CFK también ironizó: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”.

La referencia parece desprenderse de una entrevista en la que Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio Macri, contaba a la Revista Noticias una anécdota de crianza del ex presidente, afirmando que le había “llegado a pegar por mentir”.

El ida y vuelta no se agotó allí. Poco más de dos horas después de la chicana que le dedicó Cristina Kirchner, el fundador del PRO decidió escribir una nueva respuesta. “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”, señaló.

En el cierre de su posteo, Macri le devolvió la ironía a Cristina Kirchner aunque en un tono más serio: “Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”.

El cruce

El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares.



En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 9, 2023

A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas.



Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 10, 2023