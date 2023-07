La salud de Silvina Luna: los avances que esperanzaron a su entorno

lunes 10 de julio de 2023

Silvina Luna logró mejorar a lo largo de los últimos días, y aunque su situación sigue siendo crítica, hay avances que esperanzaron a su entrono. Dado la evolución que está teniendo, Fernando Burlando reveló que ya pidió comida.

Hace unos días fue el que informó que Silvina estaba mucho mejor. Realizando meditaciones con su celular y tratando de asimilar por todo lo que está atravesando, la ilusión de los médicos es que continúe de esta misma forma.

"Está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva. Y me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar", confesó Guido Zaffora, respecto a la charla que tuvo con Burlando.

Entendiendo que este tipo de casos como el de es complicado y de un día para otro puede cambiar la situación, es por eso que aún mantienen la cautela. De todas formas, hubo un gesto sumamente alentador y que hace pensar que terminará superando esta batalla que le presentó la vida.

Qué hizo Silvina Luna en medio de su internación

"Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida", destacó el panelista de Intrusos.

Dentro de todas las malas noticias que trascendieron en las últimas semanas, el estado actual de Silvina hoy es el mejor en mucho tiempo. Dando sus primeros pasos para volver a recuperarse en un 100%, esto se transformó en un punto muy positivo en medio de su internación.

“Ella no puede comer, pero pidió comida.. Estaba con hambre y eso es una buena señal", concluyó el periodista. Con cientos de cadenas de oración que aún siguen llegando, sus amigos y fanáticos se mantienen en vilo por tener más novedades sobre la evolución en su salud. /Pronto