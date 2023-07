¡Como Di María a Francia! El golazo de la quinta división de Belgrano

lunes 10 de julio de 2023

El recuerdo del título conseguido por la Selección argentina en la final ante Francia en el Mundial de Qatar 2022 todavía sigue intacto. Y, a veces, la comparación es ineludible. Lo que pasó en un partido de inferiores es un claro ejemplo. El pasado sábado jugaron por una fecha de la quinta división de Belgrano y River, un partido con varios condimentos desde el fatídico descenso del Millonario ante los cordobeses.

Cuando el partido estaba empatado 1-1 y promediaba los 20 minutos, el lateral derecho del conjunto de Córdoba sacó para que la aguante un delantero que tocó a la derecha con un volante que llegó al fondo, tiró el centro atrás y habilitó a Galíndez que definió a un palo del arquero. Un gol, que fue casi idéntico al tanto que marcó Ángel Di María y que ponía el resultado a favor de la Albiceleste momentáneamente ante Francia en la recordada final del 18 de diciembre.

Finalmente, después del tanto de Galíndez, el partido finalizó con triunfo de Belgrano ante River por 3 a 1 con un gol que nos hizo recordar la tremenda final de Lusail entre el equipo de Lionel Scaloni y Francia.

La Quinta División de Belgrano recreó el gol de Di María en la final del mundo contra Francia.



Sí, real. Pasen y vean. 🤯🇦🇷



Vía @cholito82. pic.twitter.com/9MIUmBpGw2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 10, 2023

Cómo fue el gol de Di María en la final del Mundial de Qatar ante Francia

En el Mundial de Qatar, Julián Álvarez recibió de Messi que asistió a Alexis Mac Allister, quien finalmente metió el pase gol al Fideo. En la quinta del Pirata hubo un Messi, un futbolista que hizo de la Araña y el Colo, y finalmente el definidor a lo Di María.

Qué dijo Di María sobre el gol en la final del Mundial de Qatar

“Cuando venía la pelota, solo pensé en cruzarla levantándola y cuando vino le pegué de sobrepique. Nadie me cree, pero lo hice. Esta vez no la piqué, vi que venía la pelota y que si la picaba, llegaba el jugador francés a cortar. Ese gol no sale bien ni en una práctica, la tirás afuera”, reveló Di María. Y, luego agregó: “Terrible toda la jugada, lo importante fue lo anterior, si no no llega la pelota ahí”. /TN