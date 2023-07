El paro de colectivos afectó a la actividad comercial: las ventas cayeron un 35 por ciento

martes 11 de julio de 2023

El paro de colectivos que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvo desde el viernes haste el lunes por la tarde ha generado un fuerte impacto negativo en la actividad comercial del microcentro. La presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán, Gabriela Coronel, señaló que la caída de las ventas oscilaron entre el 35 y 38%.

“Además de afectar negativamente en el traslado de nuestros empleados, que genera un costo extra para el empleador, también ocasiona bajas ventas”, resaltó.

Coronel también precisó que ante la falta de transporte público, muchos comerciantes decidieron mantener sus persianas cerrradas porque no pueden cubrir los costos de traslado de sus empleados. En su mayoría los locales comerciales trabajaron con modalidad de los días feriados.

En cifras, Coronel advirtió que “cada vez que hay paro de colectivos, hay una pérdida de entre un 35 y un 38%”. Y este número se potencia cuando se trata de comercios mayoristas.

Además, la referente de la Cámara de Comercio reveló que ante los reiterados paros de transporte público, los empleadores comenzaron a tener en cuenta este aspecto al momento de contratar a sus nuevos empleados. “Cuando uno contrata, un empleador tiene que ver la disponibilidad y dónde vive la persona; si está fuera de las cuatro avenidas principales, lamentablemente no se lo contrata por estas situaciones”, reconoció Coronel.

Fallida celebración del Día de la Independencia

Por otra parte, Gabriela Coronel lamentó que el paro de UTA haya perjudicado a las estrategias comerciales que habían previsto para el fin de semana, por el Día de la Independencia. “Habíamos generado acciones con los comerciantes; intentamos llevar el festejo a las vidrieras”, contó Coronel.

Sin embargo, lamentó: “Si los componentes no acompañan, no se puede visualizar la acción comercial que queremos impulsar; es cansador”. En este sentido, manifestó que los comercios alcanzan su sustento a partir de los clientes habituales, no tanto de los turistas. “Si bien son vacaciones de invierno, para nosotros no es un turismo al 100%. No impacta tanto como en otros lados; nosotros dependemos más de los clientes diarios”, dijo Coronel.

"Son pérdidas económicas que no tenemos previstas, entonces es una situación que cansa porque no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo. Sí o sí la medida afecta al ciudadano y para nosotros es como un día feriado”, resumió la dirigente. / La Gaceta