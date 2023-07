Sorpresivo y misterioso regreso de Amado Boudou a la Casa Rosada

martes 11 de julio de 2023

El exvicepresidente Amado Boudou retornó este lunes a la Casa Rosada, pero evitó dar precisiones sobre el motivo de su visita y solo se limitó a señalar que "me invitaron a una reunión", sin dar señales de con cuál funcionario iba a mantener una conversación.

"No sé bien con quién me voy a reunir, me invitaron a una reunión y vine", se limitó a decirle a Noticias Argentinas el ex ministro de Economía, mientras aguardaba en la entrada principal que el personal de seguridad le habilitara el ingreso a la sede gubernamental.

Consultado sobre si la reunión estaba vinculada a la campaña electoral que está iniciándose de cara a las PASO, Boudou respondió negativamente y agregó que incluso no estaba del todo seguro si la reunión iba a ser sobre temas técnicos de economía, su especialidad.

Semanas atrás el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau había deslizado que Boudou estaba trabajando en el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, su primer jefe político hace más de una década, pero luego el entorno del tigrense y precandidato presidencial de Unión por la Patria negó que fuera así.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 en el caso Ciccone y en 2021 le concedieron la libertad condicional y le retiraron la tobillera electrónica.

Por esa situación fue inhabilitado de por vida a ocupar algún cargo público. Ante eso, días atrás, luego de surgida la versión de que podía sumarse al equipo económico, diputados de Juntos por el Cambio pidieron al Palacio de Hacienda que indique en detalle si el ex vicepresidente "presta algún tipo de servicio de asesoramiento"./Noticias Argentinas