Jujuy: una turista quedó varada en un corte de ruta, se descompensó y murió

martes 11 de julio de 2023

A casi un mes de los primeros cortes de ruta en Jujuy por parte de pueblos originarios que rechazan la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales, continúan los piquetes en distintos puntos de la provincia.

Los bloqueos afectan el turismo, el comercio y el transporte de mercaderías y, en las últimas horas, derivaron en una tragedia: una mujer de 66 años murió. La víctima, una turista de nacionalidad boliviana, sufrió una descompensación a bordo del micro que la transportaba mientras estaba varado por un corte de ruta antes del ingreso a la localidad jujeña de Abra Pampa.

Todo ocurrió este domingo, a las 13, sobre la ruta nacional N°9, cuando el bus de larga distancia estaba esperando que los manifestantes le habilitaran el paso. El modus operandi de las protestas es abrir el tránsito vehicular cada 6 horas.

Virginia Florez Gómez comenzó a sentirse mal y se desmayó. Tras dar aviso al servicio de emergencias, llegó al lugar una ambulancia del SAME que rápidamente la trasladó al hospital. Pero, al llegar al centro de salud, la turista volvió a descompensarse y, pese a los esfuerzos de los profesionales, no pudieron reanimarla. El parte médico indica que falleció de un paro cardio respiratorio.

La turista, que había partido el jueves pasado desde Buenos Aires, se dirigía hacia Bolivia, pero el viaje se había vuelto una pesadilla. Primero, el micro se detuvo en un corte de ruta en Purmamarca, donde permaneció unas 10 horas, y luego tuvo que volver a interrumpir su marcha en el corte de la Ruta Nacional 9. Allí, los manifestantes informaron a todos los vehículos varados que el bloqueo sería por tiempo indefinido y que iban a decidir si los dejaban pasar o no.

Eso despertó aún más la ira de automovilistas, choferes y pasajeros ante la incertidumbre de cuántas horas más quedarían en medio del camino.

¿Qué dicen los artículos de la nueva Constitución que son resistidos?

El artículo 50, sobre los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios”, en la nueva Constitución sostenía:

1) Esta Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

2) El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación.

3) El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

4) Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.

5) El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa.

Luego de la marcha atrás, se resolvió volver al texto de la Constitución de 1986 que planteaba: “Artículo 50, ‘protección a los aborígenes’. La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.

¿Cuáles son los cortes de ruta que hay en Jujuy?

Este domingo, Vialidad Nacional actualizó el cronograma de cortes y destacó que hay puntos con corte total y otros con habilitación de paso cada 6 horas.

- Purmamarca y Tilcara hay corte total, habilitado cada 6 horas.

- Norte de Uquía hay corte total, habilitado cada 6 horas.

- San Roque corte total, habilitado cada 6 horas.

- Hornaditas corte total, habilitado cada 6 horas.

- Iturbe corte total, habilitado cada 6 horas.

- La Quiaca corte total, habilitado cada 6 horas. / Infobae