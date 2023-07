¿Puede haber amor sin amistad? El secreto de una buena relación de pareja

martes 11 de julio de 2023

¿Cuál es el atributo esencial que diferencia a una pareja de unos amigos? Parece una pregunta sencilla pero la respuesta no es nada banal.

No hay amor sin amistad. Una relación de pareja requiere de una relación de amistad sincera y profunda. De hecho solemos representar varios roles en la pareja, de esta manera, a ratos somos amigos, confidentes, amantes o simples colegas de piso. Pero de la misma manera tampoco hay amistad sin amor.

Claro está que no hablamos del mismo tipo de amor. Entonces ¿Será el sexo? Pues de nuevo la respuesta es compleja. Podemos encontrar parejas que hace años que no tienen sexo pero se siguen queriendo como el primer día. También podemos encontrar a amigos que tienen sexo de manera esporádica y no tan esporádica. Esto del sexo a veces es la expresión más sublime de intimidad y a veces es algo más parecido a ir al gimnasio a descargar tensiones y a hacer una sesión de cardio.

Quizás es algo más profundo. Exacto, quizás se trata de un sentimiento de unión profundo. Mira, tal cual lo estoy escribiendo ya veo que no. Que por ahí no van los tiros. A pesar de que cuando pasamos tiempo con una persona es más fácil que surja el amor, hace falta otra serie de casuísticas para que acabés siendo pareja.

Atracción. Quizás sea la atracción. Sentirte atraído por una persona. Ups no, reculo, a menudo nos podemos sentir atraídos por personas que ni son ni llegarán a ser nuestra pareja.

Las auténticas diferencias

Siempre he pensado que la diferencia entre una pareja y una amistad radica en dos pilares. El primero de ellos es la intimidad. Una intimidad mágica que te permite ser tú mismo, sin filtros. Una intimidad que abraza y que acoge. Una intimidad confortable como un sofá. Una intimidad que es un refugio seguro, un lugar al que acudir cuando todo está en contra.

Una intimidad que permite desnudar los cuerpos y las almas. Una intimidad física en la que nadie juzga tus cicatrices, tu cuerpo, tu aliento. Una intimidad en la que el pasado no importa y el futuro queda lejos. Una intimidad emocional en la que los soldados que defienden lo más preciado que tenemos pueden bajar sus brazos y jugar una partida de cartas sin miedo a ser invadidos.

Una rendición sin condiciones que supone la paz total. Una intimidad que es compartir, que es apoyar, que es querer. Una intimidad en la que las máscaras no tienen cabida, en la que los disfraces quedan aparcados, en la que los personajes dejan paso a la persona.

Una intimidad que busca ser correspondida con otra intimidad. Una intimidad donde no hay vulnerabilidad porque no hay ataque ni defensa posible.

Sí, definitivamente la diferencia entre una amistad y una pareja es esa intimidad, física, emocional y sexual que todo lo calma y todo lo potencia. Siempre he tenido claro que el afrodisíaco más potente no nace de ninguna planta ni de ninguna fórmula química. Siempre he creído que el afrodisíaco más potente nace del amor que fluye en la intimidad más relajada y salvaje.

Y de la intimidad nace el segundo de los pilares: la complicidad. Esa complicidad que se alimenta de miradas, que no necesita de palabras ni de gestos, esa complicidad que te da la vida, te dibuja una sonrisa cada vez que piensas en tu pareja y que te eleva por encima de las nubes de la tristeza o la inseguridad.

Intimidad y complicidad. Cómo me gustan las parejas que tiene un buen nivel de complicidad y de intimidad. Sí. Definitivamente aquí está el secreto de una buena relación de pareja, de una conexión especial, de una unión sin fisuras, de un tiempo vivido a fondo, de una vida conjunta, de un futuro divertido y esperanzador.