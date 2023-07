Las particulares escarapelas que usarán las jugadoras de la Selección Argentina de Fútbol

martes 11 de julio de 2023

Sabrina Rosetti, oriunda de la ciudad bonaerense de Chivilcoy, diseñó 26 escarapelas con tres estrellas que simbolizan los títulos mundiales conseguidos en 1978, 1986 y 2022 que fueron entregadas a las jugadoras de la Selección Argentina femenina de fútbol y destacó que aún "no lo puede creer" y que es un reconocimiento luego de "tanto esfuerzo" para entregar el pedido en tiempo y forma.

La diseñadora, que actualmente reside en la ciudad de Córdoba, en diálogo con Télam recordó: "El pedido me lo hicieron el jueves 29 de junio y lo tenía que entregar el 3 de julio, en el cual me solicitaron 26 escarapelas. Para entregar el pedido, trabajé durante todo el fin de semana, 12 horas por día".

La elección de los materiales y el armado de la escarapela los hizo ella con el apoyo de su hija, quien armó la presentación del producto. "Mi hija trabajó a la par, retirando cajas, atendiendo los pedidos de la tienda, sellando y armando los pedidos", indicó.

Rosetti es una diseñadora que creó la marca Carmella Ida en 2007, denominada de esa manera en homenaje a su perra Carmella que la acompaño a lo largo de su vida y su abuela Ida, quien le "transmitió el amor por el diseño". En un principio se encargó de diseñar vestidos, aunque luego de un tiempo, por la recomendación de algunos amigos, se dedicó a la producción y diseños de accesorios y en donde una de las características más importante es que cada producto que lanza tiene la denominación de una mujer.

"Cuando diseñé la escarapela decidí llamarla mujeres con historias y cada una de ella tiene el nombre de una mujer que fue importante en la vida social, política y cultural del país", subrayó. El contacto con la Selección femenina llegó tras el pedido de una persona que trabajaba para la Secretaría de la Mujer de Córdoba.

"Yo no veía nada raro, pero la persona que me hizo el pedido, me recalcó que cada escarapela debía tener tres estrellas. Mis diseños son diferentes, pero todas tenían un camafeo, con distintas mujeres jóvenes que representaban la historia argentina y las tres estrellas", explicó. La diseñadora indicó que "no podía creer" que fuera elegida para el trabajo y recalcó que "después de tantos años trabajando, por fin dieron sus frutos".

Durante la semana, las futbolistas de la Selección que fueron convocadas para disputar el Copa Mundial Femenina que se desarrollará en Nueva Zelanda recibieron las escarapelas en el predio de la AFA en Ezeiza, Lionel Messi, y se sintieron muy agradecidas por el trabajo. "Se contactaron conmigo Estefanía Banini y Miriam Mayorga y me agradecieron por la escarapela que les hice. Eso me generó una doble felicidad", destacó.

La repercusión en redes sociales

Esta acción tuvo una gran repercusión en redes sociales, con un video con más de 100 mil vistas en la plataforma de video de TikTok, con mensajes de felicitaciones y apoyo por el trabajo. "Siento una mezcla de felicidad y orgullo, de mostrar mi trabajo por las redes sociales y recibir mensajes de gente que me conoce y también gente desconocida y que todos los mensajes sean de felicitaciones", dijo.

Y agregó: "Todo lo recibido me hace muy feliz y estoy muy contenta y agradezco a la vida de ponerme en el lugar donde estaba para poder recibir ese mensaje". En este Mundial, el equipo que dirige Germán Portanova enfrentará en el grupo G a Italia (el 24 de julio en Auckland), Sudáfrica (el 27 de julio en Dunedin) y Suecia (el 2 de agosto en Hamilton).

Fuente: ADN Positivo

11:40 AM