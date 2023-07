Revelan el final alternativo de Titanic que nadie quería ver

martes 11 de julio de 2023

El film logró un récord al llevarse 11 estatuillas en la entrega de los premios Oscar al año siguiente de su estreno que incluyeron mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor montaje, mejor dirección de arte-decorado de set, mejor diseño de vestuario, mejor banda sonora dramática original, mejor canción original, mejor sonido, mejor edición de efectos de sonido y mejores efectos visuales.

De más está decir que nos referimos a Titanic, la película de James Cameron que significó un punto de quiebre en la industria, con una historia que enamoró al mundo y reflotó todo tipo de teorías sobre lo ocurrido con la clásica embarcación. Lo mismo ocurrió en los últimos días en momentos en que se conociera el trágico incidente que sufriera el submarino Titan, perteneciente a la empresa OceanGate.

Pasados 25 años del estreno original de la película, las escenas no dejan de ser revisitadas por los entusiastas fanáticos, y una de las más cuestionadas es el final alternativo que se diera a conocer tiempo después, al que muchos consideran como algo “poco serio” teniendo en cuenta el tono en que se manejaba el guion, dando por tierra lo que alguna vez pensara su director.

Al llegar al desenlace de la película, los espectadores son testigos de una escena en la que una anciana Rose (Gloria Stuart), de 100 años, sonríe mientras arroja desde la borda del barco el valioso diamante. Tras lanzar la joya al agua, regresa a su camarote y fallece pacíficamente mientras duerme. A medida que se muestran fotografías que ilustran la vida de la protagonista, la película culmina mostrando el barco antes del desastre, con los pasajeros saludando a la joven Rose (Kate Winslet) al encontrarse con Jack (Leonardo DiCaprio). Sin embargo, el final original concebido por Cameron era notablemente diferente.

En un intento de evitar que Rose lance el corazón del mar al agua, Brock Lovett, uno de los científicos, se acerca y le pide que no lo haga. Es allí cuando ella le extiende la joya a su mano, se la deja ver y luego de una profunda reflexión la devuelve al lecho marino, donde yacen los restos de Jack y de todos los fallecidos en la embarcación hundida.

“Usted busca tesoros en los lugares equivocados, Sr. Lovett. Solo la vida no tiene precio y hace que cada día cuente”, comenta Rose al tiempo que retira de entre las manos su collar y lo deja caer al mar. Además del rostro de sorpresa de todos los presentes, Lewis Bodine, otro de los participantes de la expedición, corre hasta las barandillas y expresa con lamento: “¡Eso realmente apesta, señora! “.

Luego de esa situación, Lovett entiende el mensaje de la mujer y comienza a reír. En medio de la multitud de personas en la proa del barco, realiza un gesto con la cabeza e invita a bailar a Lizzy. En tanto, Rose mira fijo al cielo y segundos la escena más tarde cambia a la parte final, en la que se enseñan los retratos de ella en su juventud y se termina el largometraje.

Dicha escena estuvo en la mente de Cameron durante un largo tiempo, pero no prosperó y la original es la que todo el mundo conoció. No obstante, los usuarios manifestaron con alivio que nunca llegara a publicarse tal cual, ya que es “hilarante” y “poco serio”. Además, algunos señalaron que esto habría “arruinado” por completo el final de la película, ya que el motivo de la conclusión sobre la historia de Rose y Jack debía quedar, en parte, en la interpretación libre de los espectadores y no que quedara tan explícita por el propio director.

“Esto no puede ser real”; “Claramente todo era más denso y quedó suave para la gran masa de espectadores” y “Es terrible”, fueron otras reacciones en cuestión. Asimismo, algunos usuarios contradijeron los señalamientos negativos y manifestaron su favoritismo por la alternativa que James Cameron omitió, ya que de algún modo los habría ayudado “a entender el final”.