Un club importante de Europa hizo una oferta al PSG para fichar a Leandro Paredes

martes 11 de julio de 2023

Leandro Paredes cumplió uno de sus máximos sueños al levantar la Copa del Mundo con la camiseta de la selección argentina en Qatar 2022. Sin embargo, su temporada no fue la mejor ya que no pudo ganarse un lugar en Juventus de Italia, entidad que no hizo uso de su opción de compra, y el volante debió regresar al Paris Saint Germain, equipo que lo colocó dentro de su nómina de transferibles al no estar entre las prioridades del flamante entrenador Luis Enrique.

Ante este panorama, algunos de los principales clubes de Europa comenzaron a moverse para interiorizarse en su situación y uno de los más interesados es el Galatasaray de Turquía, quien en las últimas horas cerró prácticamente el acuerdo con el argentino Mauro Icardi.