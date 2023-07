Pampita rompió el silencio sobre la dedicatoria que le hizo Benjamín Vicuña

martes 11 de julio de 2023

Pasan las horas, la entrega de los Martín Fierro queda cada vez más atrás y se sigue hablando de eso. Como ocurre en las grandes galas de premiación, algunas secuencias quedan marcadas y presentes en la opinión pública más allá de los galardones. Y las redes sociales, los programas de televisión, la charla cotidiana sigue girando en torno a las palabras de Benjamín Vicuña al ganar el premio a mejor actor protagónico y la reacción en forma de mirada de Carolina Pampita Ardohain, quien asistió a la gala junto a su actual marido, Roberto García Moritán.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor al agradecer su premio y rápidamente se volvió tendencia por este gesto que muchos creyeron que iba dirigido para la madre de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán”. Al ver el revuelo, los involucrados hablaron al respecto, y contaron cómo vivieron ese momento y las repercusiones.

“Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”, dijo el chileno en Cortá por Lozano. “Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, ensayó en su aclaración.

Faltaba la palabra de Pampita y llegó pasado el mediodía del martes, en un móvil con Intrusos, donde empezó hablando del cruce en la alfombra roja, donde Benjamín estaba con Bautista, el hijo mayor de ambos. “Para nosotros es fundamental llevarnos bien todos, criar a los hijos en calidez. Ellos se sienten cómodos así, hace muchos años que cultivamos esos momentos que son muchos: reuniones de padres, fiestas de fin de año, el futbol de los sábados, los cumpleaños”, afirmó.

Luego, Marcela Tauro, conductora durante las vacaciones de Flor de la V, le hizo una referencia puntual a las palabras de Vicuña en el escenario y su reacción desde la mesa. “Que me ponchen era una obviedad. Y yo, cara de póker, porque sabía que el camarógrafo no se lo iba a perder”, admitió con oficio. “Aparte era sincero, estaba re orgullosa. Es un premio recontra merecido, un personaje que arrasó con todo en el corazón de la gente. Yo lo tenía como favorito para llevárselo”, agregó elogiando a su ex por su papel en El primero de nosotros.

También minimizó las especulaciones acerca de que a Moritán le habría molestado esta reacción: “Ustedes están haciendo interpretaciones equivocadas, Siempre pensé que hablaba de Argentina, nunca me sentí involucrada”, afirmó respecto a las palabras de su ex. “Sintieron que la dedicatoria era para vos y un palo para la China Suárez”, insistió Guido Záffora, pero Pampita se mantuvo en su postura. “Jamás tendría una intención ahí, lo conozco mucho a Benja. Tiene una gran relación con Rober, se acompañan mucho en la crianza de los chicos. Rober es un papá genial, cuando están los chicos en casa, los lleva al colegio, les compra el mapa”, ejemplificó.

Luego, Maite Peñoñori le preguntó por la foto viral junto a Magnolia, la hija de Vicuña y la China, horas antes de la gala: “Mi hijo quería cortarse el pelo y estaba en la casa del padre y Magnolia preguntó si podía ir. Eugenia dijo que sí y fui con los dos. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos y no están esperando el día que le toca o no les toca. La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, somos una gran familia ensamblada”, aseguró.

En este punto, Karina Iavícoli le preguntó por las fantasías de la gente y la comparación con Jennifer Lopez y Ben Affleck, otra pareja emblemática del espectáculo. “Hoy podemos decir que somos una familia emblemática”, corrigió Pampita. “Todo se transformó en otra cosa, estamos todos cómodos en este lugar, somos respetuosos de las familias. Fue una sorpresa lo de las redes, pero lo tomamos bien”, afirmó.

Consultada por el proceso de construcción de su vínculo con Vicuña luego de la separación, manifestó: “Se dio solo, todos teníamos buenas intenciones. Antes que apareciera Rober tenía dinámica de familia ensamblada, Rober lo entiende, se lleva excelente con su ex madre de sus hijos, no había mucho que aclarar”.

Al respecto, también habló del reciente video viral de la China haciendo alusión a la infidelidad que descubrió Pampita en un motorhome y que terminó su matrimonio con el chileno. “Para mí, Eugenia es parte de mi familia, es la mamá de los hermanos de mis hijos y a partir de ese momento es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar a otro. Si va a casa tiene las puertas abiertas, no necesita invitación”, sentenció.

“Hay una cosa que es la fantasía de afuera y otra como lo vivimos, hablamos regularmente”, agregó sobre su vínculo con la ex Casi Ángeles. Y como cierre, le preguntaron si podrían ser amigas con la actriz. “Somos buenas madres de chicos que son hermanos. Tratamos que ellos estén unidos lo máximo posible”, salió con elegancia.

Fuente: TELESHOW