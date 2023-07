Encierran a la prensa tucumana para evitar el contacto con Alberto Fernández

Cuando el presidente Alberto Fernández finalizó el acto que dio luz verde a las nuevas obras de la Facultad de Bioquímica de la UNT, los periodistas tucumanos se disponían a abordarlo para intentar iniciar una especie de conferencia de prensa pero nada de eso pasó.

Los profesionales, las cámaras y los micrófonos se quedaron encerrados en el lugar durante 15 minutos hasta que el mandatario se retiró del lugar.

Alguien cerró la puerta y explicó que se trata de una medida de seguridad presidencial.

"Vamos, tenemos que trabajar", exclamaba la prensa pero nadie escuchó y la puerta no se abrió.

"Se fueron todos los funcionarios después del acto y no nos dejaban salir. Había un efectivo de seguridad que no nos dejaba salir. Le preguntámos por qué y nos dijo que debíamos permanecer ahí porque podíamos ser un riesgo a la seguridad del presidente. Fue horrible. Nos privaron de salir. Nunca nos habían avisado que esto iba a pasar. Nos encerraron, faltaba que le pongan llave a la puerta. Fue una verguenza. Hablamos con el ministro de Seguridad de la provincia (Eugenio Agüero Gamboa) pero él nos dijo que no tenpia nada que ver con la seguridad de la presidencia", relató el periodista de Los Primeros, Alejandro Condorí.