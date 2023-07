Las nuevas funciones de Discord para controlar lo que hacen los jóvenes

Esta nueva función requiere un permiso del menor y luego deberá escanear un código QR con el que se podrá vincular la plataforma de los hijos a la de los padres.

“Nuestra meta es ayudar a que los miembros de la familia estén informados sobre lo que hacen sus hijos en Discord”, indica el mensaje.

Los padres podrán ver contenido como: amigos recién añadidos, los servidores en los que el menor ha participado o a los que se ha unido, además de los usuarios o grupos de chat a los que se envió un mensaje directo.

El contenido de los mensajes de texto y las llamadas de voz quedarán fuera de la supervisión y se mantendrán como privados para que los jóvenes no perciban que se está violando su intimidad aún cuando dieron su consentimiento para compartir parte de su información con sus padres.

Es importante que para que los padres puedan acceder a las funciones del Centro Familiar, estos deberán contar con un perfil activo en Discord y no podrán acceder a ningún tipo de dato que se haya generado antes de que se haya iniciado la actividad de la vinculación de los dispositivos.

Música con inteligencia artificial en Discord

El desarrollo del Centro Familiar llega luego de que Discord experimente presiones por la creación de música en un servidor privado de la plataforma en el que los usuarios se dedican a entrenar a modelos generativos para posteriormente difundir las producciones usando otras redes sociales como TikTok e Instagram.

La Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA), que ya presentó quejas sobre el uso de la inteligencia artificial para crear canciones usando voces como las de Drake y The Weeknd para crear una canción falsa de ambos llamada “Heart on My Sleeve”.

Sin embargo, esta no es la solución deseada por la “RIAA”, cuyo objetivo es acabar también con aquellas personas que se han encargado de producir las canciones con esta tecnología, por lo que exigieron a Discord el cierre definitivo de los servidores donde se lleva a cabo estas actividades, además de identificar con nombres, direcciones IP y otros datos de identificación para eventualmente denunciarlos por infracciones contra los derechos de autor.

Pese al reclamo, por el momento Discord no ha aceptado ni procedido en contra de sus usuarios, quienes se mantienen dentro de este servidor exclusivo. Esto podría deberse a que en la actualidad no existe una ley que especifique quién tiene los derechos de autor sobre una pieza musical generada con inteligencia artificial.

Fuente: Infobae