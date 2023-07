Messi: “Si no hubiésemos sido campeones, no estaría más en la Selección”

Lionel Messi, ya instalado en los Estados Unidos para comenzar su camino en el Inter Miami, le brindó una nota exclusiva a Sofía Martínez y se abrió ante las cámaras.

El capitán de la Selección argentina estuvo en el ciclo Llave a la eternidad de la TV Pública y declaró: “Todo el Mundial lo disfruté como no me había pasado anteriormente porque sabía que podía ser el último. Si no hubiera sido campeón del mundo, yo no estaría más en la Selección. Ahora no puedo dejarlo, tengo que disfrutar de todo esto”.

Leo también agregó cómo vivió el Mundial: ”Lo disfrutaba, tenía una confianza y una tranquilidad enorme. Después de todo lo que habíamos pasado como haber empezado perdiendo, o el partido con Holanda o ir a la prórroga teniéndolo casi ganado con Francia, después de jugar como jugamos el alargue, estaba muy tranquilo incluso cuando nos empataron, sabía que iba a ser nuestra. Sabía que íbamos a ser campeones, lo sentía”.

Las mejores frases de Lionel Messi con Sofi Martínez