Graciela Borges apuntó contra el entorno de Antonio Gasalla

miércoles 12 de julio de 2023

La salud de Antonio Gasalla dio que hablar en estos meses ya que le diagnosticaron demencia senil a sus 82 años. Su gran amiga íntima, Graciela Borges, contó detalles de la relación que tiene con él y se lamentó porque no la dejaron verlo en este último tiempo.

Ante este panorama, la propia actriz envió un mensaje a la mesa de A la tarde (América) para dar su punto de vista. “Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, comenzó diciendo la actriz en un audio de WhatsApp que le mandó a la periodista Claudia Medic.

Asimismo, la mamá de Juan Cruz Bordeu reveló que en los últimos contactos que sostuvo con Gasalla, notó que las cosas no estaban tan bien. “Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él”, dijo.

Pese a esto, notó que su amigo estaba con el ánimo de siempre, “de pelear, de cuestionar y me decía todo el tiempo: ‘Vení a casa’. Y me parece que hay que seguirlo de cerca y hay que estar con él”. En ese sentido, Graciela reveló que a pesar de recibir las invitaciones de su amigo, no pudo verlo. Y apuntó contra el entorno del comediante. “Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Y ahora voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe cosas que me dicen: ‘Te amo’. Y yo también a él”, dijo.

Cómo está hoy la salud de Antonio Gasalla

Este domingo, Antonio fue reconocido con el “Martín Fierro a la trayectoria” y la estatuilla la recibió Susana Giménez ya que el comediante no pudo ser parte de la ceremonia por razones de salud.

Marcelo Polino fue consultado en Intrusos (América) por la salud del actor. Emocionado por el momento que atravesaba su amigo, el periodista detalló: “Lo trasladaron de la clínica en donde estaba, ahora está en una clínica de rehabilitación. Por suerte ya se puede parar, está haciendo ejercicios y recuperó bastante fuerza muscular”.

“Para la gente es Gasalla, pero para mí es mi amigo, mi familia”, agregó Polino con la voz entrecortada. Cuando Laura Ubfal le preguntó si sería posible que el cómico grabara un video para los Martín Fierro 2023, que se celebrarán este domingo y donde el humorista será homenajeado, Polino explicó: “Lo que pasa es que él no tiene noción de tiempo y espacio”.

En ese sentido, agregó: “A lo que sí me comprometí es a llevarle la placa y a sacarle una foto con la familia cuando a él se lo pueda ver públicamente”.