Britney Spears contará toda su verdad en un libro de memorias

miércoles 12 de julio de 2023

Britney Spears, la enorme estrella pop, anunció que publicará sus memorias en octubre. Llegará a las librerías a fines de octubre, primero en su idioma original, inglés, y luego en español. Las librerías de Hispanoamérica pueden esperar tener esa novedad en sus mesas hacia el 26 de octubre. Y ya se conoce el título del libro en el que la cantante criada en la cantera de Disney y luego globalmente popular hará llegar a sus seguidores para que conozcan nada menos que su verdad.

The woman in me (La mujer que soy) será el título de estas memorias, un nombre que también titula un disco de la cantante canadiense Shania Twain y que esta vez fue elegido por Spears para, parece anticipar ese título, sacar todo lo que hay dentro suyo.

El sello editorial Plaza & Janés, que pertenece a Penguin Random House Grupo Editorial, confirmó que publicará La mujer que soy en papel, en formato digital y en audiolibro. Lo hizo a través de un comunicado en las últimas horas, que se complementa con el anuncio que la artista hizo en sus redes sociales con contundencia.

“Se viene mi historia, en mis términos, finalmente. ¿Están listos?”, anuncia Britney en su perfil de Instagram, y acompaña el posteo con una foto de la tapa del libro que estará a la venta hacia fin de año. Y aclara (o engancha a los posibles compradores que se entusiasmen ante la novedad): “La preventa está disponible en todos los países en los que se venderá el libro”.

La edición en español no sólo está prevista para España y Latinoamérica, sino también para Estados Unidos, y según fuentes del sello que publicará las memorias, podría haber cambios en las fechas de lanzamiento de algunos países. Se trata de “una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, anuncia el comunicado.

El libro, que será publicado en inglés por Gallery Books, del gigante editorial Simon & Schuster, y en español por Plaza & Janés, muestra en la portada una foto en blanco y negro de la cantante posando en su juventud con el torso desnudo, de perfil, y tapándose con gesto de vulnerabilidad mientras mira a cámara.

En la página web del libro se recuerda cómo en 2021 “el mundo entero escuchó a Britney Spears hablar en un tribunal” sobre su experiencia de haber sido sometida a la polémica tutela legal que controló sus finanzas y su vida personal durante unos 14 años, y de la que fue liberada por orden judicial ante el clamor de sus fans.

“El impacto de compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas. La mujer que soy revela por primera vez la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop”, señala el comunicado.

La eterna princesa del pop, de 41 años, aborda ese relato “con una franqueza y un humor extraordinarios” con el objetivo de “ilustrar el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos”, agrega el texto, en consonancia con eso que Britney decidió compartir con sus seguidores. Ese aviso de que está a punto de contarles la verdad.

Fuente: Infobae