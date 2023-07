Twitter estaría bloqueando los links de Threads

Por ejemplo, al buscar en Twitter “url:threads.net”, aparecerá un mensaje de error diciendo: “Intenta buscar otra cosa o consulta tu configuración de búsqueda para ver si te están protegiendo de ver contenido potencialmente delicado”.

Pero al consultar “threads.net”, si aparecen resultados, aunque muy pocos relacionados con trinos que tengan enlaces que direccionen a la red social de Meta. En su lugar, los resultados son cuentas con ese nombre, imágenes o texto en el que se nombra el link, pero no hay manera de hacer clic para dirigirse a esa aplicación.

Lo que representan trabas para que los usuarios puedan encontrar contenido relacionado con la otra plataforma, porque los enlaces es posible hallarlos, pero hay que realizar ciertos trucos para lograrlo, como dejando un espacio entre ‘threads’ y ‘.net’ o usando la comilla sencilla y no la doble.

Esta no es la primera vez que Twitter toma este tipo de acciones. Hace poco tiempo, la compañía decidió restringir la inclusión de enlaces de Substack en los tuits después de que la plataforma introdujera un servicio de microblogging similar.

Elon Musk contra Threads

Elon Musk ya ha expresado públicamente su oposición a Threads, acusando a Meta de plagio e incluso insultando directamente al CEO de la compañía, Mark Zuckerberg. Además, medios internacionales aseguran que el empresario ya le pidió a sus trabajadores que empiecen a crear ideas para competir con la aplicación.

Según Zoë Schiffer, periodista de Platformer, el dueño de Twitter envió un correo electrónico a su equipo en el que indicó que la aplicación necesita presentar “mejores funciones y más rápido que nunca”.

Aunque no mencionó a Threads en el texto, el escenario para Twitter en la actualidad hace suponer que buscará hacerle competencia a la nueva red social con mejoras que motiven a los usuarios a no migrar a la plataforma de Meta o, en todo caso, que su preferencia no los lleve a dejar Twitter de forma progresiva.

Fuente: Infobae