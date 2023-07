Cómo ser desbloqueado de un grupo o página en Facebook

miércoles 12 de julio de 2023

El bloqueo de contactos en Facebook permite que los usuarios controlen qué personas pueden interactuar o no con el contenido que se comparte en la red social para prevenir escenarios como el acoso o bullying.

Cuando un usuario es bloqueado pierde cualquier tipo de contacto o posibilidad de entablar una conversación con el perfil cuyo acceso se ha restringido, así que si alguien quiere retomar la comunicación puede realizar algunas acciones.

Ser desbloqueado de un grupo en Facebook

Por lo general, cuando un usuario es bloqueado de un grupo o comunidad en Facebook es porque tanto el administrador del mismo como los moderadores ya no ven otra forma de evitar un comportamiento negativo. Sin embargo, es posible que este “último recurso” sea aplicado sin una advertencia previa.

- Contactar a los administradores o moderadores del grupo en la aplicación: antes de dar este paso, los usuarios deberán reflexionar sobre su comportamiento y de ser posible revisar nuevamente las reglas internas del grupo del que fue bloqueado. Además de las normas de la comunidad de Facebook cada página tiene políticas internas que son supervisadas por los moderadores.

Una vez que se haya entendido qué motivó el bloqueo, se puede enviar un mensaje interno al administrador del grupo o a un moderador para apelar la decisión tomada por alguno de ellos. En caso de que no sean amigos, el mensaje podría tomar varios días o incluso semanas en ser contestado, aunque si el comportamiento negativo del usuario fue repetitivo es altamente probable que su apelación sea rechazada.

Como último recurso (y solo en caso de que el usuario y el moderador/administrador se conozcan personalmente), es posible solicitar un contacto fuera de la red social para apelar a la decisión del bloqueo. Si no hubo un contacto presencial previo al bloqueo, esta opción queda descartada pues la búsqueda de información personal puede considerarse como un acto de acoso.

Cómo ser desbloqueado de una cuenta en Facebook

El bloqueo de una cuenta personal es una situación diferente pues no necesariamente está ligado a un mal comportamiento constante. En algunas ocasiones puede tratarse de un malentendido, por lo que las posibilidades de explicar lo ocurrido son mayores.

Aún así, el hecho de haber sido bloqueados limita las opciones de los usuarios para contactar al contacto afectado o incómodo por la situación. En ese sentido es preferible proceder con los siguientes intentos luego de algunos días de producido el bloqueo.

- Una alternativa para mejorar la situación podría ser encontrar a un amigo en común entre ambos para que actúe como intermediario e intentar solucionar el problema o malentendido. Para esto se debe reflexionar (al igual que con los grupos) sobre qué tipo de comportamiento causó el bloqueo.

Si la intención es que la restricción sea eliminada, es preferible escuchar la opinión del usuario afectado en lugar de defender la actitud mostrada.

- En caso de que el contacto sea un amigo o un conocido cercano, sería posible contactarlo personalmente fuera de Facebook sin necesidad de un intermediario, pero esto también depende de que no se hayan bloqueado el ingreso de las llamadas.

En estas situaciones es preferible no utilizar cuentas alternativas o falsas para buscar un contacto dentro de Facebook. Tampoco se recomienda el intento desde otras redes sociales como Instagram o WhatsApp (al menos no de inmediato). Si los intentos iniciales por generar un acercamiento fueron rechazados es preferible no probar hasta que pase un tiempo prudente.

Fuente: Infobae