La joya de Newell's que Martino quiere para el Inter Miami

miércoles 12 de julio de 2023

La era de Gerardo Martino en el Inter Miami ya comenzó. El pasado lunes dirigió su primer entrenamiento como DT mientras sus hinchas esperan ansiosos la llegada de Lionel Messi, quien será presentado el próximo domingo 16 de julio en el DRV PNK Stadium. Martino busca reforzar su plantilla para revertir el decepcionante rendimiento del equipo, que se encuentra en último lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con apenas 18 puntos en 21 partidos.

Por otro lado, Newell's sorprendió al ganar 2-0 como visitante ante Independiente en Avellaneda, en el marco de la fecha 24 de la Liga Profesional. Brian Aguirre la rompió, siendo el jugador destacado en el equipo de Gabriel Heinze y fue sustituido en la segunda mitad del encuentro.

Post partido, el delantero de 20 años fue consultado sobre ese interés y dijo: "Estoy tranquilo, aprendiendo en cada partido. Recién estoy comenzando y debo seguir enfocado en Newell's y en el próximo partido". Aguirre también formó parte de la Selección Argentina Sub-20, participando en el Mundial de la categoría y dejando una buena impresión.

El presidente de la institución leprosa, Ignacio Astore, se refirió a la situación y afirmó que "hasta el momento Newell's no recibido ninguna oferta. Estamos en pleno campeonato. Repito, no hay una oferta oficial por Brian. Es un jugador de la selección sub-20, no hay muchos extremos como él y tiene un gran futuro. No lo venderemos dentro del fútbol argentino".

A pesar de que Newell's rechazó la primera oferta del Inter Miami por considerarla insuficiente, Martino exigirá a su club que realice un nuevo intento por esta joven promesa rosarina. El ex entrenador del Barcelona está interesado en varios jugadores argentinos, pero Aguirre es el único con el que se ha avanzado realmente. El entrenador desea contar con él en Estados Unidos sin importar qué. ¿Lo tendrá? /Olé