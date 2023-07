El kirchnerismo defendió a la jueza de la causa Hotesur y criticó a Juntos por el Cambio

jueves 13 de julio de 2023

En plena tensión dentro del oficialismo por la caída de la sesión en el Senado, la legisladora K, Anabel Fernández Sagasti, salió a defender a la jueza Ana María Figueroa, clave en la causa Hotesur, que involucra a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Enojada, la senadora arremetió con duras críticas contra Juntos por el Cambio por no dar quorum: “Si no quieren que Ana María Figueroa siga siendo jueza que lo planteen acá, porque vino acá a la audiencia y no pudieron ponerla en aprietos ni una vez, tiene una trayectoria intachable”.

El pliego de Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, era la punta de lanza del kirchnerismo para la sesión que no pudo concretarse por falta de quorum. La magistrada es, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quien debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces, en el que la Vicepresidenta y sus hijos fueron investigados por lavado de dinero y luego sobreseídos. Figueroa, a punto de cumplir 75 años, la edad jubilatoria para los jueces, necesita del acuerdo del Senado para seguir en su cargo durante cinco años más, como anticipó TN.

Duras críticas del kirchnerismo a Juntos por el Cambio por no dar quorum en el Senado

Fernández Sagasti, cercana a Cristina Kirchner, salió a respaldar a Figueroa y a embestir contra la oposición, que no dio quorum en la Cámara alta: “Si no quieren que Figueroa siga siendo jueza que lo planteen acá, porque vino acá a la audiencia y no pudieron ponerla en aprietos ni una vez”.

“Le hicieron todas las preguntas que quisieron y las respondió con mucha altura, como dicen en mi barrio, ‘tapándoles la boca’, porque tiene una trayectoria intachable, pasa que tal vez les moleste que haya jueces honrados que no transen con los poderes económicos que son sus jefes, esa es la verdad”.

"Ante la imposibilidad de quorum les ofrecimos sacar todos los pliegos que a ellos les molestan, y que tratáramos temas de consenso, a lo cual ni siquiera nos dieron respuesta, esperaron detrás de un vidrio y se fueron a hablar con los medios diciendo mentiras, a dar conferencia que no tiene gollete".

El jefe de bloque K en el Senado, José Mayans, se sumó a las críticas contra la oposición: “Cuando hay disidencias, hay que presentarse y decir: ‘No estoy de acuerdo con estos argumentos’, no podemos dejar de trabajar, no podemos paralizar el Congreso”.

El descargo de JxC ante las acusaciones del oficialismo por la caída de la sesión en el Senado

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, salió al cruce de las críticas y acusaciones del oficialismo por la caída de la sesión en la Cámara alta. Cornejo planteó: “Tenemos el objetivo de bloquear algunas designaciones de jueces, en particular la de la jueza Figueroa, porque hay una pretensión de Cristina Kirchner de postergar su estadía en la Cámara”, en declaraciones a FM La Patriada.