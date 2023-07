Por el aumento de los robos, se dispararon las cuotas de los seguros de motos

jueves 13 de julio de 2023

La inseguridad se agrava para los motociclistas, y al drama de los robos que en algunos casos representan un riesgo de vida para las víctimas, se suma otra consecuencia: las compañías de seguros tomaron la decisión de aumentar fuerte el valor de las cuotas para determinados modelos.

Las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) marcan que en 2022 hubo 17.898 robos de motos que contaban con cobertura de seguro sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2016, la cantidad de motos aseguradas robadas fue 11.134. Es decir, en siete años, las denuncias por robo que recibieron las compañías crecieron un 60%.

Más allá de los que causan impacto, los robos de motos, violentos o no, ocurren todos los días. Los 17.898 robos de motos registrados en el AMBA en 2022 por la SSN equivalen a unos 50 por día. Vale aclarar que la cifra no incluye motos que no estaban aseguradas. Del número total 4.238 hechos corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y 13.660 al Conurbano. En toda la Provincia de Buenos Aires, se reportaron 15.368.

La otra secuela del robo de motos

En este contexto, varios motociclistas manifestaron su sorpresa porque en junio vieron un aumento drástico en sus facturas, que se suma al de la inflación. “No puedo creer este aumento, cuando me fijé la cuota subió de 15 mil a 34 mil. Una locura”, dijo Nicolás, uno de los tantos miembros de grupos de motos en Facebook que expresaron su malestar en las redes.

La explicación de varias aseguradoras es simple: aumentó la cantidad de robos y necesitan intentar paliar de alguna las pérdidas que le generan a las compañías.

"En un momento todo se tornó insostenible y entonces nos vimos obligados a aplicar un aumento del 50% de un periodo a otro (junio) porque no había forma de compensar esa cantidad de robos", dijo Eugenio Muerza, gerente comercial de ATM Seguros, la compañía con mayor participación en el rubro motos.

Según Muerza, en ATM Seguros observan un aumento del 50% de los robos. “Esto quiere decir, que se roban 35 mil motos por año y el objetivo principal son los repuestos”, afirmó el gerente de la compañía.

Muerza dio una explicación sobre el contexto en el que venía el mercado. "En 2020 con la pandemia y debido a la presión social para acompañar las dificultades que había en el país las aseguradoras cobraron una alícuota sobre el valor de la suma asegurada de cada moto, donde la misma bajó casi un 40%. Al salir de la pandemia el mercado asegurador se retrasó en volver a aplicar los mismos porcentajes que se estaban cobrando antes de la pandemia".

En referencia a esto el gerente de ATM Seguros señaló que "por el efecto de la competencia, a medida que fueron transcurriendo los meses, las compañías de seguros fueron aumentando muy gradualmente, con la inflación, un 10%". Y agregó: “Conforme fuimos acercándonos a lo que se conocía como la ‘vieja normalidad’, aumentó la cantidad de siniestros, robos, entonces esos porcentajes fueron quedando retrasados”, indicó.

No obstante, las compañías no aumentaron la cuota a todos los modelos de motos. "Nosotros hemos hecho una selección de marcas y modelos que tienen la mayor siniestralidad y todos coinciden en un mismo segmento que es el de motos de menos de 150 centímetros cúbicos, que se suelen usar para hacer delivery y para trabajar. Es el 85% de las que más se venden", expresó Muerza.

Muchos usuarios cuestionaron el aumento drástico que sufrieron en junio y se vieron obligados a cambiar a otras compañías. “No es para sacar clientes, es pagarle la prima que hace falta para poder pagar los siniestros. ATM es una empresa, entonces llegamos a la conclusión de que no podemos cobrar un seguro carísimo a los que tienen pocos siniestros, es injusto”.

La "prima" es la parte del seguro que se utiliza para pagar los siniestros, los gastos de administración y de gestión comercial. Si a la prima se le suman los impuestos, el IVA, las tasas provinciales y demás da el valor que es el "premio". El "premio" es lo que paga el asegurado. Ese es el valor de la cuota.

“Una cuota por una moto es cuatro veces más alta que la de un auto”, explicó al hacer una comparación proporcional.

Al ejemplificar, un modelo Honda XR250 Tornado, asegurado por un valor de $ 1.750.000 abona, para la empresa ATM, un seguro mensual de $ 29.500. El año pasado se pagaba exactamente la mitad. Esta es una de las motos con mayor cantidad de robos en proporción a las que circulan y roban 1 de cada 6 o 7. Aunque, según los datos de la empresa, la más robada es la Honda Wave 110. Una de cada 4 termina en manos de los ladrones.

Ahora bien, ¿Qué sucede con una moto de media o alta gama? Una Benelli TRK 502X, hoy vale $ 6.211.000 y el cliente paga un valor mensual de $ 26.400. Es decir, una moto que vale más del triple paga menos seguro.

Por otro lado, la compañía Libra Seguros también lleva adelante la misma modalidad con respecto al aumento de las cuotas. Fernando Alvarez, director comercial de la empresa, manifestó: “A medida que aumenta el robo debemos aumentar el costo del seguro. No se puede cobrar menos que el valor por prima”, remarcó y aseguró que este tipo de ascenso se debe “a la situación económica del país”.

Gabriel Quiroga, es broker de seis empresas de seguros y aseguró que en el mercado “se está dando un efecto que se llama ‘antiselección’ que trata de ponerle precios diferenciados a modelos con más casos de robo”. Y explica: “Esto pasa porque no da un buen resultado técnico, o sea pierden ganancia e incluso a algunos los pueden llevar a la quiebra”. Para Quiroga, “hoy en día es escandaloso el robo de motos”.

“Para dimensionar, en una sola empresa se puede ver que hay alrededor de 2.500 robos por mes y estamos hablando de motos aseguradas contra robo, que es el 50%, porque después están las aseguradas por Responsabilidad Civil que, como no están habilitadas a la indemnización, no se denuncian, por lo menos no ante el seguro”, explicó.

Una tormenta perfecta

Claro que la medida de las aseguradoras de aumentar las cuotas tiene su reacción del otro lado. Gustavo Trias, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, dijo que debido a los aumentos en las cuotas “ha caído el número de motos aseguradas en un 4 o 5% y eso tiene que ver con que hay menos plata para pagar el seguro”.

“La mayoría termina anulando las pólizas y no las renueva. La mayoría de las motos están cubiertas solo por la responsabilidad civil, el seguro obligatorio que necesitas para circular”, remarcó Trias definió al fenómeno como una “tormenta perfecta”, porque al haber menos recaudación y más siniestros este es un negocio “que va camino a perder dinero, entonces las compañías tienen que aumentar los costos y el efecto que genera es que la gente no puede pagar y anula las pólizas”.

“Creo que hay 3 millones de motos aseguradas y el parque de motos debe estar cerca de los 8 millones, 9 millones, es muy poco la cantidad de motos aseguradas que hay cuando es obligatorio el seguro de responsabilidad civil”, agregó.

Trias consideró que cada día hay menos control policial en este sentido, lo cual habilita a que en la calle circulen motos sin patente ni seguro.

“El nivel de asegurados es muy bajo, deberían ser 9 millones de motos aseguradas y creo que no llegan ni a la tercera parte de lo que tendría que estar”, sentenció. / Clarín