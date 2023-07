"Otro sueño cumplido": crean la hamburguesa de Messi en Miami

Tan solo horas después de haber aterrizado en Florida para llevar a cabo los últimos trámites correspondientes a su fichaje con Inter Miami, Lionel Messi compartió en redes sociales un video y fotos de una primera colaboración que llevó a cabo con Hard Rock Café.

El argentino formó parte de nueva cuenta de una campaña por parte de la reconocida cadena de restaurantes y hoteles, el cual cuenta en Miami con una de sus sedes más lujosas.

En dicha campaña el argentino presenta su propia hamburguesa, la cual lleva por nombre ‘Messi Chicken Sandwich’, la cual es una hamburguesa de pollo, la cual se presenta en un video en el que el argentino tiene participación y caracteriza a un chef encargado de elaborar el producto estrella que en este caso es el sándwich de pollo.

Junto con el video, Messi compartió un breve texto en el que dijo sentirse contento por esta colaboración la cual catalogó como un nuevo sueño cumplido al presentar una hamburguesa inspirada en su comida favorita.

“Otro sueño cumplido. Muy contento de presentarles el nuevo Messi Chicken Sandwich que creamos con Hard Rock Café, inspirado en mi comida favorita: La milanesa. No se la pueden perder”, escribió Messi en sus redes sociales.

¡Otro sueño cumplido! Muy contento de presentarles el nuevo Messi Chicken Sandwich que creamos con @HardRock, inspirado en mi comida favorita: ¡La Milanesa! ¡No se lo pueden perder!



Another dream comes true! I am thrilled to introduce to you the new Messi Chicken Sandwich that… pic.twitter.com/9fOFJbFFAf