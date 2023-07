Esta es la lista definitiva del Bailando 2023

jueves 13 de julio de 2023

Cada vez está más cerca el estreno del Bailando 2023, que terminará de coronar el desembarco de Marcelo Tinelli en América. Desde que el hombre de Bolívar puso la firma como director artístico del canal, y mientras continúa tomando forma el resto de la programación, todas las miradas apuntaron hacia su emblemático show televisivo, que luego de algunos años volverá a su formato más tradicional.

Como era de esperar, de inmediato empezaron a correr los rumores de quiénes integrarían el jurado, y quiénes el staff de participantes. En el primer grupo se apuntó a cuatro figuras reconocidas y con larga experiencia a la hora de poner puntajes: Moria Casán, Pampita Ardohain, Ángel de Brito y Marcelo Polino, el último del cuarteto en dar el sí.

Respecto de los participantes, el propio Ángel de Brito reveló quiénes son las parejas elegidas para ser parte de esta nueva temporada. En medio de postulaciones y convocatorias, el listado final llegó con algunas sorpresas, además de regresos y nuevos famosos, caras que aparecieron en el último tiempo en la pantalla chica y ya llegaron al estatus necesario para estar en el ciclo. Según explicó el conductor: “Son 28 parejas: famosos, influencers, deportistas, y falta elegir todavía los que salgan del casting que se hizo de la gente que no es del medio. Pueden ser 29 o 30, vamos a ver cómo resulta la selección”, estimó. A falta de resolver ese detalle, los confirmados son los siguientes:

Camila Homs: la modelo e influencer, ex pareja del futbolista Rodrigo De Paul, llegará a la pista con un bozal legal que le impedirá nombrar a su ex, a la actual novia del jugador (Tini Stoessel) e incluso a mostrar a sus hijos en cámara, debido a que son menores de edad.

El Tirri: el músico y primo del conductor del ciclo, que sorprendiera en las ediciones del Bailando 2014 y 2015, regresa a las pistas para confirmar cuánto aprendió desde ese entonces.

Flor Vigna: la actriz, bailarina y cantante es una de las grandes favoritas. Con un largo camino en la danza, desde que se iniciara a los 11 años en el Centro Cultural Devoto para en 2012 formar parte de Fábrica de Arte, con espectáculos callejeros junto a bailarines y cantantes independientes, es bicampeona del certamen de baile en los años 2016 y 2017.

Lourdes Sánchez: su primera presentación en el certamen fue en 2008, designada como bailarina de Jorge Ibañez. Después no se fue más de la productora, en aquel momento Ideas del Sur. En 2017 ya participaría como figura. Iba a hacerlo en 2016, pero quedó embarazada y tuvo a Valentín, su primer hijo con Pablo “Chato” Prada, uno de los productores estrella de Tinelli.

Coki Ramírez: la cantante volverá a la pista del reality de baile después de 12 años, donde se destacó en la previa por intentar conquistar por todos los medios al conductor.

Charlotte Caniggia: la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis debutó en la pista de baile en 2016, y más allá de la eficacia mediática no fue de las más destacadas. Al ser consultada por qué no se movía tan bien, lo explicó con un argumento desopilante: “Me pesan las prótesis: pesan 1 kilo cada una, o sea...”,

Anita Martínez y El Bicho Gómez: la pareja sorprendió en 2014 al consagrarse ganadora del certamen. Fueron convocados nuevamente en 2015 y a mitad de la competencia ella renunció aunque nunca se terminó de aclarar específicamente a qué se debía esa decisión. Para 2020 se había previsto el regreso de la pareja, pero él lo rechazó. Ahora será el momento de una de las vueltas más esperadas.

Maxi de la Cruz: conductor y humorista uruguayo, durante la temporada de teatro en Mar del Plata protagonizó la obra Los 39 escalones”, junto a Facundo Arana, Freddy Villarreal y Guillermina Valdes, expareja de Marcelo Tinelli.

Romina Malaspina: DJ, conductora de noticiero, modelo e influencer, su carrera en televisión comenzó en 2015, cuando participó en Gran Hermano (América TV). En 2016, apareció en la portada de la revista Playboy y en 2020, comenzó a trabajar como presentadora en Canal 26, rol al que renunció al año siguiente para dedicarse a la música.

Juli Castro: cumplió 20 años el pasado 2 de julio y es considerada una de las mayores influencers a partir del contenido creado para su cuenta de TikTok. Hija de Momi Giardina, bailarina icónica de ShowMatch, será su debut en la pantalla.

Tomás Holder: el exparticipante de la última edición de Gran Hermano debió romper su contrato con Telefe para poder participar del programa que conducirá Marcelo Tinelli. “Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura”. aseguró el rosarino, el primer eliminado del reality.

Coti Romero: Otra ex GH, desde su salida de la casa se convirtió en una de las preferidas de las redes y hasta se puso el traje de angelita provisoria en LAM. Separada recientemente de Alexis, El Conejo, también participante del reality de convivencia, se prevé que forme pareja en el certamen con el bailarín Maxi Diorio.

Alexis El Conejo Quiroga: precisamente el cordobés estará en el mismo ciclo de su ex y se lo está tomando muy en serio. Según se pudo ver en las historias de Instagram, redobla sus esfuerzos en los ensayos a la espera de no pasar vergüenza.

Romina Uhrig: también participante del reality, la exdiputada confesó que no sabe bailar, por lo que resta determinar si comenzó a tomar clases como su excompañero.

Juliana Díaz: Otra salida de la casa más famosa del país, anunció en las últimas horas su separación de Maxi Giúfici, su compañero de ciclo, y tras ello llegó la confirmación de que será de la partida en la pista de baile.

Guido Záffora: luego de habérselo pedido en persona al propio Tinelli, en un video que se viralizó en las redes, el periodista también será parte del concurso de baile. “Estoy re contento, la verdad no me lo esperaba. Voy a ser el representante de Intrusos”, señaló ante la consulta de Teleshow.

Eva Bargiela: la modelo -ex azafata del programa de Guido Kackza- se casó con Facundo Moyano en octubre último tras cinco años de noviazgo. Respecto del Bailando, aclaró: “Sería una linda experiencia. No creo que me enganche a pelear con nadie”.

Kennys Palacios: estilista personal de Wanda Nara es una de las personas de confianza de la empresaria. Cuando ocurrió el Wandagate, consolidó su mote de “guardián de los secretos más profundos” de la rubia, al tiempo que levantó su perfil mediático que lo depositó en la pista de baile.

Fernanda Sosa: la modelo y psicóloga uruguaya participó en pasarelas en Milán y en la Semana de la Moda en Nueva York. Incluso, se consagró ganadora del concurso de belleza Miss Atlántico 2009.

Mónica Farro: la vedette y actriz uruguaya ya fue parte del ciclo de baile en reiteradas oportunidades además de tener sobradas muestras de su capacidad artística y mediática.

Noel Barrionuevo: histórica integrante de Las Leonas, que jugó nada menos que 15 años en la Selección Argentina de hockey, tiene 39 años y quince medallas de oro en su toda su carrera, que se manejó con perfil bajo incluso después de su retiro en 2021.

Brian Sarmiento: el ex futbolista que fuera parte del certamen de baile en los años 2017 y 2019, sorprendió en febrero último al aparecer entre los bailarines de la comparsa Kamarr, en el Carnaval de Gualeguaychú.

Anabel Sánchez: La joven de 18 años, de San Francisco Solano, que se hiciera viral tras subir su video en un casting para Vogue, firmó contrato con Multitalent Agency y desde allí no para de crecer.

Noelia Pompa: la bailarina sorprendió en Bailando por un sueño donde se consagró bicampeona junto a Hernán Piquín en los años 2011 y 2012. De allí se lució en los espectáculos de Flavio Mendoza brilló en el Got Talent de Italia, filmó la segunda temporada de una serie y se encontraba en España viviendo en pareja con un madrileño. Ahora, regresa para volver a cautivar al público.

Lola Latorre: la joven debutó en el certamen en 2019 ante la atenta mirada de sus padres, Yanina y Diego Latorre. “No me gusta el quilombo. Tengo un montón de personalidad en mi casa, pero no me quiero meter en problemas”, advirtió la joven modelo.

Martín Salwe: a los 18 años creó su canal de YouTube, a los 23 reemplazó a Marcela Feudale en ShowMatch y luego llegó el momento de pelearse con todos en El hotel de los famosos. Ahora, será el momento del baile.

Ian Hachmann: este modelo argentino tiene 29 años y fue conocido en el país tras mantener un amorío con Charlotte Caniggia. En la actualidad, se dedica a publicar contenido para adultos en la plataforma OnlyFans junto con su mujer, la modelo Arna Karls.

Arna Karls: también modelo erótica, ex chica Playboy, suele subir contenido acompañada de Ian. Nacida en Islandia, tiene casi 3 millones y medio de seguidores en Instagram.

Fuente: TELESHOW