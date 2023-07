Nicki Nicole se mostró en Disney junto a un famoso cantante

jueves 13 de julio de 2023

Nicki Nicole y Trueno eran una de las parejas juveniles más populares y seguidas por el fandom de ambos. En su corta carrera, los artistas se convirtieron en referentes de la música urbana y consolidaron su carrera artística tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Tras más de dos años juntos y luego de haberse comprometido, a principios del 2023 confirmaron su ruptura. Según pudo saber Teleshow, la decisión la tomó la rosarina, quien descubrió ciertas actitudes en su pareja que no le gustaban, además de algunos mensajes comprometedores. Lo cierto es que ni Trueno ni Nicki salieron a hablar públicamente del tema, solo dejaron de mostrarse juntos y ella escribió una canción a modo de despedida de ese vínculo.

Peso Pluma junto a Nicki Nicole👀. pic.twitter.com/JQFqsinybJ — Peso Pluma (@PesoPlumaData) July 12, 2023

Meses después, Nicole comenzó a ser relacionada sentimentalmente con Peso Pluma, el cantante mexicano que hoy rankea alto en las plataformas digitales con cada canción que saca. Su más reciente sencillo fue la Music Session #55 con Bizarrap, la cual ocupó el podio de Argentina y el mundo en Spotify. “Sigo aquí, ando varias noches sin dormir, estoy pedo no te voy a mentir, le hablé a otra morrita al deducir que te perdí, ya no hay más cosas que contigo quiero hablar, con otra piel te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar, y ya nos verán pistear...”, dice la canción que no tardó en sonar en los reproductores.

Mientras tanto, los artistas hicieron su vida y la primera aparición pública de Nicki y Peso Pluma fue trabajando en el remix de “Por Las Noches”, una canción publicada en 2021 que se volvió súper popular y que hace poco interpretaron juntos en un concierto en México. Por entonces, todo parecía apenas buena onda entre colegas, como parte de un escenario en constante diálogo artístico. Hasta que comenzaron las indirectas en redes sociales, y me gusta va, me gusta viene, la relación dio un paso más allá en el terreno virtual.

“Demasiada belleza”, le comentó él en una foto, moviendo otra ficha en un tablero que pronto sumó Twitter como escenario: “Me dijo vas a tener que elegir si me quieres a mí o si la quieres a ella”, escribió, citando una letra de la rosarina, que reaccionó con un “me gusta”. Ahora, se vieron juntos paseando por los parques de Disney, y los fans se entusiasmaron ante la posibilidad de un romance.

Los videos fueron compartidos y viralizados por quienes reconocieron a Nicki y Peso Pluma paseando junto a un grupo de amigos y resguardados por la seguridad del cantante. También, a través de Twitter un usuario subió una foto donde se los puede ver a ambos descansando mientras él la abraza y la toma por la cintura. “When my cousin is at Disneyland and sees Peso Pluma”, escribió lo que se traduce: “Cuando tu primo está en Disney y ve a Peso Pluma”. De parte de ellos, no hubo confirmación oficial. Pero tampoco se preocuparon por ocultarse. ¿Seguirán siendo solo amigos y colegas?

Fuente: TELESHOW