La oposición cuestionó al Gobierno por el dato de la inflación de junio

viernes 14 de julio de 2023

Tras el dato de la inflación de 6% de junio que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), distintos referentes de la oposición salieron a cuestionar al Gobierno y en particular al ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa.

En primer lugar, la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, expresó: “Ministro de Economía Sergio Massa: escuche a la gente en lugar de querer tapar la realidad. Dedíquese a combatir la inflación, que ya es del 115,6 % en el último año. Deje de hacer campaña sucia”.

La reacción al dato de la inflación de la precandidata presidencial Patricia Bullrich (Foto: Twitter / @patobullrich).

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó: “La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes. Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más. Vamos a trabajar para cambiar juntos esta realidad. Por eso, mañana voy a presentarles propuestas concretas, que preparamos con nuestro equipo económico, para poner en marcha desde el 10 de diciembre y podamos vivir más tranquilos”.

El gobernador de la provincia de Jujuy y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, le atribuyó a Massa la responsabilidad total de la situación económica: “¿Va a explicar Sergio Massa cómo piensa solucionar esta inflación asfixiante? ¡Si es uno de los grandes responsables de este desastre! Aprovechan cada día que pasa para seguir llevando al pueblo argentino a la ruina y, encima, pretenden que los voten. En diciembre le ponemos fin”.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que se trata de un país con tendencias hiperinflacionarias y catalogó a Massa como “el rey de la casta”: “El gobierno festeja una inflación punta del 6%, la que implica viajar a un 100% anual. Puesto en contexto le contamos al Rey de la Casta (STM) que en Chile la inflación de del mes de julio fue negativa -0,2%,en Paraguay -0,3% en Brasil -0,08% y en Uruguay -0,46%. Además, acorde a las definiciones a nivel mundial, un país que en dos años tiene una inflación del 100% se lo considera hiperinflacionario”.

“Por otra parte, más allá de la observación puntual, si uno mira la tendencia mes a mes desde 1991 de la inflación de 12 meses, puede observar un gráfico con forma de U, cuya parte creciente se inicia con la llegado del kirchnerismo. Finalmente, si tenemos en cuenta la emisión presente y la bomba de las LELIQs, esto puede ser el movimiento de un tigre, que da un paso hacia atrás para atacar luego con más fuerza. VAN A ROGARME DE RODILLAS QUE CIERRE EL BCRA”, sumó.

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por su parte, señaló la escalada anual de la inflación desde 2019 a 2023: “Julio 2019. La inflación mensual era de 2,2%, la más baja del año. Y la de precios mayoristas de 0,1%. Veníamos bajando la inflación, teníamos un plan para estabilizar la economía y lo estábamos logrando”.

“Agosto 2019. Al día siguiente de las PASO que ganó el kirchnerismo, sufrimos la peor devaluación de nuestra historia. Se desplomó el peso argentino, el dólar subió 23% en un día y las acciones cayeron 60%. Julio 2023. Inflación mensual del 6%, más de 50% acumulada en solo seis meses y 115% interanual. Una pobreza de más de 40% y el dólar por encima de $500. Massa, Alberto y Cristina gobernando desde hace tres años y medio”, agregó.

El precandidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, publicó un gráfico comparativo entre la inflación de 5,3% de junio de 2022 y la de 6% del mismo mes de este año. Además, criticó al oficialismo aludiendo a que “parte del relato es decir que la inflación baja” junto con el dato de 115,6% de inflación interanual.

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, definió la situación actual del oficialismo de la siguiente forma: “LA IMAGEN DEL FRACASO 6% la inflación de junio. 503% de inflación acumulada desde que asumieron. Esta es la consecuencia de un gobierno cuyo único objetivo era llegar al poder y se demostró totalmente incapaz de mejorarle la vida a los argentinos”.

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, publicó un video riéndose del 6% de inflación. “Sergito, contáte otro, el día de los inocentes es el 28 de diciembre. Muy poco serio”, expresó.

El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, lanzó: “La inflación de junio fue del 6% y acumula un 115% interanual. Los argentinos nos seguimos hundiendo cada vez más. Vamos por #LaFuerzaDelCambio”.

El precandidato a jefe de gobierno porteño, Martín Lousteau, enfatizó: “No hay soluciones mágicas. La inflación del mes de junio fue de 6% y quienes son responsables de estos números, muchos de ellos ahora concentrados en sus propias campañas electorales, siguen sin brindar respuestas. El gobierno sigue sin hacerse cargo y este 6% junto al 115,6% interanual sólo significan más pobreza y desigualdad. Ya queda menos para comenzar a ordenar el país”.

El precandidato a vicepresidente de Bullrich, Luis Petri, manifestó: “La inflación fue del 6% y acumuló 115,6% en los últimos doce meses. El principal problema de los argentinos sin resolver y quien lo debe hacer esta en campaña, con un nuevo ‘Plan Platita’, prometiendo bajar la inflación si gana las elecciones”.

El precandidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, largó: “¿Realmente festejan una inflación del 6%? Es una locura, arrastramos una inflación interanual del 115%, no hay ninguna variable económico que de bien. Esta cifra no es para festejar, es para mostrarnos la urgencia de cambiar de rumbo. Ya no tenemos margen para fallar”.

El diputado de la UCR, Facundo Manes, publicó un gráfico en el que señala la inflación interanual acumulada del 115%./ TN